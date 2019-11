Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Werste hat dieses Jahr zwei Konzert in der Aula des Schulzentrums Nord gegeben. Foto: Frank-Dominik Lemke

Von Frank Dominik Lemke

Bad Oeynhausen (WB). Die Erwartung des Publikums ist groß gewesen. In der Aula des Schulzen­trums Nord freuten sich am Samstag mehr als 350 Gäste auf das ausverkaufte Herbstkonzert des Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Werste. Jedes Jahr lässt sich die Truppe etwas Neues einfallen. Ihre Hingabe ist in ihrer Musik zu spüren.

Schon der Soundcheck zog die gesamte Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. »Wir nehmen das Konzert zum ersten Mal auf Band auf. Damit wir die Mikrofone richtig einstellen können, brauchen wir von euch eine laute Geräuschkulisse«, sagte der Moderator Olaf Brandt, und das Publikum legte los. Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche und Senioren stampften mit den Füßen auf und klatschten. »Das geht noch etwas besser«, rief Olaf Brandt, und dieses Mal brandete jubelnder Applaus mit bebendem Boden durch die Aula.

Märsche, Rock- und Pop-Stücke sowie romantische Balladen

Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Werste sorgt mit Herbstkonzert für gute Stimmung Fotostrecke

Foto: Frank Dominik Lemke

»Jawoll«, sagte Olaf Brandt und bedankte sich, dann begrüßten die 28 Musiker des Blasorchesters das Publikum wiederum mit einem Applaus. Sie hatten viel mitgebracht: Märsche, Rock- und Pop-Stücke, Solo-Einlagen und romantische Balladen. Das Konzert eröffneten sie mit einem soliden Marsch, dessen Rhythmus die gute Stimmung des Publikums mitnahm und in die nächsten zwei Stunden fröhlicher Blasmusik einführte. Die Gäste klatschten munter mit.

Dann ergriff Olaf Brandt wieder das Wort: »Uns ist aufgefallen, dass wir uns im Alltag viel zu viele negative Gedanken machen.« Er fragte nicht nach dem Warum oder dem Woher. »Jetzt können wir einfach so sein, wie wir möchten. Machen wir uns positive Gedanken. Lasst uns an uns selber glauben, auch wenn es tagelang regnet«, sagte er. Auf diesem Gedanken gründete das Motto des Herbstkonzerts: »Auf das, was noch kommt.«

Die folgenden zwei Stunden kam noch eine ganze Menge dazu: Nico Hormann und Julian Eckhardt traten als »Oktoberfest-Buam« mit Spitzhut, Lederhose und unverschämt guter Laune auf. Das Orchester spielte ein sehr gefühlvolles »Something Stupid« von Carson Parks. Der Dirigent Reinhard Eckhardt lies einen Film von »Dick und Doof« auf der Leinwand laufen, deren Slapstick mit der pointierten Musik des Orchesters doppelt komisch wirkte.

»Alles passte: Der Sound, das Timing, die Stimmung«

Bei dem Konzert blieb der Alltag mit negativen Gedanken draußen vor der Tür. Das Publikum nahm das Motto und die gute Laune auch mit nach Hause. »Das war für alle ein großer Spaß«, sagte Gundula Dreier aus Bad Oeynhausen. Alles habe gepasst: Der Sound, das Timing, die Stimmung. Kommendes Jahr will sie als Gast wieder mit dabei sein.

Weil das Blasorchester seit Jahren viel Zuspruch erhält, gab es dieses Mal zwei Konzerte. »Wir hatten gehofft, dass wir am zweiten Tag vielleicht 150 Gäste empfangen können« sagte Reinhard Eckhardt. Doch schon Tage zuvor hatten sich mit 300 Interessierten doppelt so viele angemeldet. Wer am Samstag dabei war, erlebte ein Konzert der Extraklasse, mit zwei Stunden voll positiver Gedanken.