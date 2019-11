Der erste Vorsitzende des BCBO, Stefan Kolodziejczyk (links, großes Foto), übergibt eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an Dirk Rahlmeyer, Leiter der Europaschule. Foto: Gabriela Peschke

Von Gabriela Peschke

Seit mehr als fünf Jahren ist das Event eine feste Größe in der Stadt, wie auch Bürgermeister Achim Wilmsmeier in seiner Begrüßung betonte. In diesem Jahr fand es erstmals in den Räumen des GOP statt. Im Mittelpunkt stand der Auftritt der deutsch-dänischen Band »Cool Million«, die im Anschluss an das exklusive Buffet für soulige Tanzmusik sorgte. Natalie Telizki und Angelika Kolimko waren eigens aus Bielefeld gekommen. »Wir haben das Event auf Facebook entdeckt und uns spontan zur Teilnahme entschlossen«, sagte Natalie Telizki und fügte hinzu: »Die Aktion, die dahinter steht, ist wirklich eine tolle Sache«.

Mehr als 100.000 Euro für Familien

Mehr als 100.000 Euro hat der Club seit 2014 in die Förderung der Bildung von Kindern und Jugendlichen gesteckt, deren Familien die Mittel aus eigener Kraft nicht aufbringen können. Dazu gehört laut Stefan Kolodziejczyk, erster Vorsitzender des BCBO, neben der Individualförderung unter anderem die finanzielle Unterstützung des Programms »Schüler helfen Schülern«. Stellvertretend überreichte er dem Leiter der Europaschule, Dirk Rahlmeyer, einen Scheck in Höhe von 5000 Euro. Dem großen Raster, durch das auch in unserem reichen Land immer noch zu viele Kinder und Jugendliche hindurchfielen, gelte es, entgegen zu arbeiten, mahnte Kolodziejczyk. Auch Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) stellte sich hinter diesen Aufruf: »Bildung ist immer noch die wichtigste Chance für sozialen Aufstieg«, sagte sie.

New-York-Reise im Wert von 1600 Euro

Unter den Gästen war jemand, der angesichts dieser Not sehr großzügig gehandelt hatte: Christoph Rodermund, gebürtig aus der Region aber unternehmerisch im Raum Berlin zuhause, ist unter anderem als Reiseveranstalter erfolgreich. Für die Tombola, deren Wert insgesamt im vierstelligen Bereich lag, hatte er als Hauptpreis eine Reise nach New York spendiert. Im Wert von 1600 Euro darf 2020 jemand zum Christmas-Shopping über den großen Teich fliegen. »Ich selbst habe so viel Glück gehabt in meinem Leben und mit meiner Geschäftstätigkeit, dass ich einfach etwas zurückgeben möchte«, begründete der Unternehmer seinen Einsatz. »Im Vorjahr habe ich zum ersten Mal die Gala besucht. Ich muss sagen, es hat mich so beeindruckt, was hier auf die Beine gestellt wird, da wollte ich diesmal auch gern mithelfen«, fügte er hinzu.

Yvonne Gebauer, seit 2017 Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, sagte dem WESTFALEN-BLATT: »Ich freue mich, dass es solche Projekte gibt, die die Bemühungen des Staates flankieren. Die ›Aktion Bildungspartner‹ ist vorbildlich und zeigt enormes Engagement.«

Weiterer Scheck über 2000 Euro

Kurz vor Mitternacht wurde noch ein weiterer Scheck über 2000 Euro an Sonja O’ Reilly für das von ihr begleitete Projekt »She does future« überreicht, bei dem es nach Angaben des Vorsitzenden des Business Club um die Förderung junger Mädchen geht. Über den Gesamterlös der Charity Night will der Business Club informieren, sobald er feststeht.