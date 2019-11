Etwa 50 Mitgliedern der SPD hat sich Ingo Ellerkamp (links), Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des SPD-Kreisverbandes Minden-Lübbecke, am Sonntag in der Gaststätte Reinkensmeier vorgestellt. Seine Ausführungen, warum er Landrat werden möchte, hat auch Micha Heitkamp, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Kreisverbands, verfolgt. Foto: Rajkumar Mukherjee

Von Rajkumar Mukherjee

Ingo Ellerkamp möchte Nachfolger von Dr. Ralf Niermann (SPD) werden, der nicht wieder antritt. Nach den Vorstellungsrunden in Minden und Lübbecke stand am Sonntag Bad Oeynhausen im Terminkalender. Am Freitag, 15. November, wird er sich in Espelkamp den Delegierten des außerordentlichen Kreisparteitages vorstellen. Dann könnte er als Landrats-Kandidat nominiert werden. In weniger als einem Jahr, am 13. September 2020, ist die Wahl.

Herausforderungen in Bad Oeynhausen

Gleich mehrfach lenkte Ingo Ellerkamp den Blick auf die Herausforderungen auch in Bad Oeynhausen – und bezog Position. Beispielsweise bezüglich des Gesundheitsstandorts Bad Oeynhausen. Ellerkamp tritt beispielsweise dafür ein, die beiden Häuser der Mühlenkreiskliniken, das Krankenhaus und die Auguste-Viktoria-Klinik, »an einem Standort zu konzentrieren«. Die Stärkung der Klinikstandorte dürfe zugleich aber nicht auf Kosten der Mitarbeitenden vollzogen werden. Klare Vorstellungen hat er auch zum Unternehmen Mühlenkreiskliniken. »Sie müssen in öffentlicher Hand und unter politischer Kontrolle bleiben«, sagte er. Zugleich halte er die Rechtsform als Anstalt des öffentlichen Rechts »für nicht besonders geeignet«.

In Bezug auf das gescheiterte Medizinkonzept der Mühlenkreiskliniken war für den SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Ralf Jaworek zudem klar: »Für Bad Oeynhausen darf es so etwas nicht noch einmal geben.« Zeitweise war in der Diskussion, die Geburtsstation im Krankenhaus aufzugeben. Für diesen und weitere Punkte Jaworeks gab es Applaus der Zuhörer.

Motivation: vier Aspekte

Vier Aspekte für seine Motivation zur Kandidatur nannte Ingo Ellerkamp: »Ich bin ein Kind dieses Kreises und liebe meine Heimat. Zudem reizt mich die Aufgabe des Landrates. Ich möchte Verantwortung übernehmen und mich weiterentwickeln.« Neben dem Thema Gesundheit widmete er sich auch den Aspekten Lebensqualität und Entwicklung des Kreises, die ebenso gemeinsame Aufgaben aller Kommunen seien.

Weitere Aspekte, auf die er einging, waren die Erhaltung und Stärkung der Lebensqualität im Kreis, Bildungsgerechtigkeit und Pflege sowie die Daseinsvorsorge mit den Themensparten Wohnen sowie Kultur, Freizeit und Sport. In Bezug auf eine Multifunktionshalle als Ersatz für die geschlossene Kampahalle in Minden könnte zudem auch Bad Oeynhausen vom Ersatzbau als Veranstaltungsort profitieren. Auch den Aspekt Mobilität brach er auf Bad Oeynhausen herunter und verwies auf die Themen Verlegung des Zentralen Omnibusbahnhofs und den geplanten Radschnellweg, der auch Auswirkungen auf die Umgestaltung der B61 haben könnte. Bei der Digitalisierung und dem von der Bundesregierung geförderten Glasfaserausbau musste er indes in Bezug auf Bad Oeynhausen auf 2022 verweisen.

Klärschlammentsorgung ist auch Aufgabe

Als Landrat will sich Ingo Ellerkamp auch mit den Themen Tourismus, Wirtschaftsförderung sowie dem Aspekt Abfallwirtschaft beschäftigen. »Und auch Themen, die zunächst nicht so attraktiv erscheinen wie die Klärschlammentsorgung gehören zu den Aufgaben innerhalb des Kreises«, sagte Ingo Ellerkamp.

Verschiedene Fragen und Anregungen gab es von den Anwesenden, etwa in puncto Klima, Busverbindungen und Pflege. »Wir brauchen mehr Beratung für pflegende Eltern von Kindern mit Behinderungen«, regte eine Zuhörerin beispielsweise an.

Hund namens »Rosa«

Ingo Ellerkamp lebt mit Ehefrau Astrid und drei Töchtern (10, 14, 16) seit 2002 in einem Bauernhaus in Petershagen-Ilserheide. Dort ist er Ortsbürgermeister. »Wir haben auch einen Mischlingshund namens ›Rosa‹ – der nicht nach Rosa Luxemburg benannt ist«, sagt Ingo Ellerkamp und schmunzelt. Nach dem Studium der Raumplanung in Dortmund hat er von 2001 bis 2012 bei der Stadt Minden gearbeitet. Seit 2012 ist er bei der Stadt Lübbecke tätig und dort Baudezernent. Im geschäftsführenden Vorstand des SPD-Kreisverbandes Minden-Lübbecke ist er für Kommunales zuständig.