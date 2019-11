Forstmitarbeiter auch in OWL begutachten derzeit Bäume ganz genau. In Bad Oeynhausen sind Eschen beispielsweise vom sogenannten Wipfelsterben bedroht. Auslöser hierfür kann eine Pilzerkrankung aus importiertem Pflanzgut sein.

Von Rajkumar Mukherjee

Gelegenheit dazu haben sie am Donnerstag, 21. November, von 18 Uhr an im großen Sitzungssaal des Rathauses I, Ostkorso 8.

Im Vergleich zu Nachbarkommunen zeige sich der Holzbestand im Stadtgebiet zwar noch ausgeglichen, teilt die Verwaltung mit. Dennoch hätten Bäume nach Fällungen etwa in Bad Oexen sowie an anderer Stelle durch die Stadtwerke Bad Oeynhausen gezeigt, dass sie 2019 einer »besonderen Stresssituation« ausgesetzt gewesen sind. Zu beobachten sind auch Grünastabrüche, insbesondere bei der Eiche, der Weide und bei der Rotbuche sowie das komplette Absterben von Bäumen. Am häufigsten sei die Birke betroffen gewesen. Auf Platz eins der bedrohten Baumarten sei nach Aussage des Regionalforstamtes OWL übrigens die Buche angekommen.

Bäume mit Klimatoleranz

Folgenden Beschluss schlägt die Verwaltung zur Beratung vor: In Zukunft würde die Stadt – sofern der Umweltausschuss zustimmt – im Zuge der Auswahl von Baumarten bei Nachpflanzungen und Erstaufforstungen auf die Standortbedingungen besonders achten. Bäume mit einer höheren Klimatoleranz würden bei der Auswahl mit einbezogen. Auch Pflegemaßnahmen sollen angepasst werden.

Fällung an der Loher Straße

An der Loher Straße sind Bäume gefällt worden beziehungsweise sollen noch abgeholzt werden. Dort sind Eschen vom sogenannten Wipfelsterben bedroht. Auslöser ist eine Pilzerkrankung, die oftmals mit importiertem Pflanzgut eingeführt wird. Zudem sind Kastanien von der Miniermotte betroffen gewesen. In der Folge können diese Bäume von der Bakterienkrankheit Pseudomonas, auch als Rindenkrankheit bekannt, befallen werden. Erkennbar ist die Erkrankung durch schwarze Teerflecken am Stamm.

Auch das Risiko für Bäume Pilzerkrankungen zu erleiden, ist 2019 sehr hoch gewesen, teilt die Verwaltung mit. Infektionen mit Phytophthora, lateinisch für Pflanzenverderber, können durch Zerstörung von Wurzelabschnitten fast alle Baumarten treffen – wenn sie extrem geschwächt sind.

Rußrindenkrankheit

Im Ortsteil Lohe hat es laut Verwaltung bislang einen Bergahorn gegeben, der von der Rußrinden­krankheit befallen gewesen ist. Der Baum ist gefällt, die Infektionsstelle mit Erde überdeckt worden. Die Rußrindenkrankheit wird ebenfalls durch einen Pilz verursacht. Betroffen ist bisher der Bergahorn, seltener der Spitz- oder Feldahorn. Ein Befall macht sich durch längliche Risse in der Rinde und Schleimfluss am Stamm bemerkbar. Dann verwelken die Blätter, fallen ab und in der Krone sterben Äste ab.

Kein Prozessionsspinner

Vor einem Befall mit Prozessionsspinner bei der Eiche ist Bad Oeynhausen der Verwaltung zufolge bislang verschont gewesen. Einen Verdachtsfall habe es in Oberbecksen gegeben. Letztlich habe man dort aber lediglich die Gespinstmotte vorgefunden.

Fichten leiden

Schon länger leiden auch Fichten in trockenen Jahren. In der Folge sind auch in Bad Oeynhausen tote Fichten häufiger zu sehen. Nun kommt ein extrem starker Borkenkäferbefall hinzu, der zuletzt auch auf geschwächte Rotbuchen übergegangen sei.

Sterben in Baumgruppen

An einigen Stellen sind in Bad Oeynhausen auch einzelne Bäume in Baumgruppen abgestorben oder haben verstärkt tote Zweige gehabt, besonders in Altbeständen. Davon betroffen seien zum Beispiel Rotbuchen oder Eichen. Sollte es in zukünftigen Sommern mehr Regen geben, würden sich diese Lücken wieder schließen, teilt die Verwaltung mit.

Kommentar

Die Bilder des sogenannten Waldsterbens in den 1980er Jahren sind vielen noch in Erinnerung. In späteren Jahren machte die Behauptung die Runde, die Bilder abgestorbener Wälder seien nicht in Deutschland entstanden. Die Vorlage der Verwaltung zeichnet nun – übrigens ohne Panikmache – ein anderes Bild: Bäume unter Stress sind demnach zu sehen, vereinzelt und in Gruppen. Entsprechende Maßnahmen sollen zukünftig helfen, die Lage der Bäume zu verbessern. Auch in Bad Oeynhausen – und nicht nur im Kurpark, im Siel oder in der Oeynhausener Schweiz – bieten Bäume übrigens eine ganze Menge: Sie produzieren Sauerstoff, binden Schadstoffe und spenden im Sommer Kühle. Oder, um es deutlich zu formulieren: Bäume überleben auch ohne Menschen. Umgekehrt ist das schwerlich möglich. Rajkumar Mukherjee