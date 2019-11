Bad Oeynhausen/Bielefeld (WB). Beamte der Autobahnpolizei haben am Montag einen VW Polo mit Riss in der Frontscheibe auf der A 30 in Bad Oeynhausen gestoppt. Dann stellten die Beamten jedoch fest, dass der Fahrer scheinbar unter Einfluss von Marihuana hinterm Steuer saß und fanden eine nicht geringe Menge an Drogen bei dem 30-Jährigen.