Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). Tarek Qabaweh (29) hat seinen Blick fest in die Zukunft gerichtet. Der Syrier ist 2015 nach Deutschland gekommen. Zwei Jahre lang wird er im Rahmen eines Förderprogramms als Englischlehrer an der Realschule Nord unterrichten. Anschließend möchte er weiter als Lehrer arbeiten.

Wegen des Bürgerkriegs und der unsicheren Lebensverhältnisse hat er sein Heimatland Syrien verlassen. Täglich arbeitet der 29-Jährige nun daran, seinen Traum von einer sicheren und besseren Zukunft in Deutschland zu verwirklichen. Über das Förderprogramm »Integration von Lehrkräften mit Flüchtlingshintergrund« der Bezirksregierung Detmold hat Tarek Qabaweh einen Zweijahresvertrag für eine Anstellung an der Realschule Nord vom 1. September dieses Jahres an erhalten. 17 Unterrichtsstunden pro Woche im Fach Englisch sind vorgesehen (siehe Informationskasten).

Eine fachliche Ausbildung hat der Syrer bereits. In seiner Heimatstadt Aleppo hat er ein vierjähriges Anglistik-Studium absolviert und dort zwei Jahre an einer Grundschule unterrichtet. Nach der Einberufung zum Militärdienst ist er später in die Türkei geflohen. »Ich wollte aus moralischen Gründen nicht zur Armee gehen«, sagt er. An einem Privatinstitut in Istanbul hat er bis 2015 Englisch-Kurse für Erwachsene gegeben. Nach der Flucht hat er in Deutschland einen Intensiv-Sprachkurs Deutsch mit einem B1-Zertifikat abgeschlossen.

Viel im Unterricht ist auf Englisch

Bevor Tarek Qabaweh an der Realschule Nord eigenverantwortlich den Unterricht leiten wird, hospitiert er noch bei seiner Mentorin Julia Nölle. Die Englischlehrerin bildet an der Realschule Nord Lehramtsanwärter aus und hat sich bereit erklärt, Tarek Qabaweh unter ihre Fittiche zu nehmen. »Sie gehört zur jungen Generation, und ich kann viel von ihr lernen«, sagt Tarek Qabaweh.

Zuletzt hat er 2013 an einer Schule unterrichtet, jetzt muss er nicht nur wieder in den Beruf finden, er muss sich auch methodisch und fachdidaktisch weiterbilden und das deutsche Bildungssystem kennenlernen. »Bei uns hat man vor allem frontal unterrichtet, hier agiert der Lehrer eher als Moderator oder Coach«, sagt Tarek Qabaweh. Dass er selbst sich im Englischen noch besser ausdrücken kann, bringt für den Unterricht Vorteile mit: »Ich bitte die Schüler, sich in Englisch mit mir auszutauschen, das schult sie.«

Tarek Qabaweh hat einen Arbeitsweg von mehr als zwei Stunden

Seit einem Jahr wohnt Tarek Qabaweh in einem Studentenwohnheim in Bielefeld. Für den Weg zur Realschule braucht er mit öffentlichen Verkehrsmitteln fast zwei Stunden. »Aber ich mache gerade einen Führerschein«, fügt er hinzu. Die Umstände nimmt er gerne in Kauf: »Ich möchte unabhängig sein und etwas für die Gesellschaft tun. Es ist toll zu sehen, wie die Schüler lernen und ihr Niveau immer besser wird.«

Ihn mache es traurig, dass der Begriff »Syrer« für viele Menschen mit schlechten Nachrichten oder negativen Assoziationen verknüpft sei. »Ich kann die Vorstellung nicht gänzlich verändern, aber wenn jeder Zugewanderte mitmacht und sich integriert, können wir doch einen guten Eindruck hinterlassen«, sagt Tarek Qabaweh.

»Es ist doch schade, wie viele Ressourcen ungenutzt bleiben«

Den hat er bereits bei Schulleiterin Karola Picht-Dreier und ihrem Kollegium hinterlassen. Sie sieht seine Aufnahme als Bereicherung für alle. »Er ist ein Vorbild für alle Zugewanderten, weil er zeigt, dass er Weg lang sein kann und man es trotzdem schafft«, sagt sie. Karola Picht-Dreier bewundere zudem das Durchhaltevermögen und den klaren Weg. Sie und ihre Kollegen seien übrigens sofort bereit gewesen, ihn aufzunehmen und in das Team zu integrieren. »Ich finde die Reintegration in den Beruf sehr wichtig. Es ist doch schade, wie viele Ressourcen ungenutzt bleiben«, sagt Karola Picht-Dreier.

Wie es nach der zweijährigen Anstellung weitergeht, steht noch nicht fest. Das Förderprogramm sieht keinen Anschluss vor. Laut der Lehrerausbildung in NRW müsste Tarek Quabaweh sein Anglistik-Studium durch ein weiteres Studium für ein Nebenfach erweitern. Momentan tendiert er zu Sozialwissenschaften.