Trotz der Freigabe der A30-Nordumgehung ist das Verkehrsaufkommen an der Leiter-Kreuzung zu Stoßzeiten hoch. Foto: Claus Brand

Von Rajkumajar Mukherjee

Das Ergebnis der Verkehrszählungen hat, wie berichtet, Jörn Janssen, Geschäftsführer des Fachbüros SHP Ingenieure, im Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE) vorgestellt. Insgesamt ist der Verkehr stark zurückgegangen, nicht aber zu Spitzenzeiten morgens und am späten Nachmittag. Eine massive Entlastung gebe es zwar insgesamt auf der B61 von 45 bis 64 Prozent – eine Reduzierung um die Hälfte im Durchschnitt.

Keine spürbare Entlastung gebe es aber an zentralen Knotenpunkten in den Spitzenstunden. Bevor aber die beiden bisher diskutierten Kreisverkehre an den Knotenpunkten Mindener Straße/Herforder Straße (Fuhrken) sowie Eidinghausener Straße/Mindener Straße/Steinstraße geplant werden können, müsste es hier eine Entlastung von etwa 30 Prozent im Vergleich zur aktuellen Situation geben.

Rückverlagerung des Verkehrs auf die B61 ist ein Kernpunkt

Als Grund für den starken Verkehr in Spitzenzeiten auf der Mindener Straße/Kanalstraße nennt auch Sven Johanning, Sprecher der Regionalniederlassung OWL im Landesbetrieb Straßen NRW, eine Rückverlagerung des Verkehrs auf die B61 – nach der Freigabe der A30-Nordumgehung. »Vor der Freigabe sind Verkehrsteilnehmer mit Ortskenntnis nicht über die B61 gefahren, weil sie voll war. Stattdessen sind sie über Parallelstraßen gefahren. Jetzt sind dieselben Personen auf der leistungsfähigen B61 unterwegs. Das ist eigentlich auch Sinn und Zweck, dass der Verkehr nicht mehr durch Anwohnerstraßen rollt«, sagt Sven Johanning.

Mit der Rückverlagerung gebe es »geschaffene Fakten«, die Auswirkungen auf Überlegungen zum Bau der beiden Kreisverkehre hätten. »Wenn die Zahlen aus den Verkehrszählungen, die die Stadt in Auftrag gegeben hat, soviel Verkehr ausweisen, dann machen Kreisverkehre hier keinen Sinn. Dann muss man über Kreuzungen mit Ampeln nachdenken, die auch einen Radverkehr steuern können«, sagt Sven Johanning.

Damit bezieht er sich auch auf den Radschnellweg, der bei der Umgestaltung der Mindener Straße/Kanalstraße berücksichtigt werden soll.