Zum Stichtag 31. Dezember verkauft die Gemeinde Bergkirchen das Gemeindehaus an der Besebrucher Straße. Mehr als 40 Jahre hat das Gebäude der früheren Volksschule vielen Gruppen Platz geboten, darunter den Theatergruppen Foto: Rajkumar Mukherjee

Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB). Die evangelisch-lutherische Gemeinde Bergkirchen trennt sich vom Gemeindehaus in Wulferdingsen. Der Kaufvertrag mit einer Immobilienfirma ist zum Stichtag 31. Dezember unterschrieben. In einer kleinen Feier wird sich die Gemeinde am Samstag, 14. Dezember, von 19 Uhr an vom Gebäude verabschieden.

Von Montag, 16. Dezember, an wird das Gemeindehaus ausgeräumt. Über die Entscheidung sollte die Gemeinde am Mittwochabend informiert werden. »Dieser Schritt fällt uns nicht leicht. Er ist aber unausweichlich«, sagt Pfarrer Eberhard Baade. Vor allem finanzielle Gründe haben das Presbyterium nach langer Prüfung zur Entscheidung im Frühjahr veranlasst. Zuvor waren mehrere Versuche gescheitert, eine andere Lösung als den kompletten Verkauf von Haus und Grund in die Wege zu leiten.

Zahl der Gemeindeglieder rückläufig

Entscheidend war letztlich die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW, in deren Folge auch die Landeskirche von Westfalen das Neue Kirchliche Finanzmanagement eingeführt hatte. Auch für die Gemeinde Bergkirchen, die dem Kirchenkreis Minden angehört, bedeutet dies konkret: »Wir müssen für jedes Gebäude eine Abschreibung und Rücklagen vorlegen. Und das war hier nicht zu bewältigen«, sagt Eberhard Baade. Zudem sei die Gemeinde kleiner geworden. Von 1991 mit 3000 Kirchengliedern sank die Zahl auf derzeit 2400 – und damit der Bedarf.

Zudem hätte das Nichtbestehen bei einer möglichen Brandschutzprüfung am Standort Wulferdingsen erhebliche finanzielle Folgen für die Gemeinde haben können – oder das Aus bedeuten können. »Wir hatten 2017 eine solche Prüfung in unserem Gemeindehaus in Bergkirchen. Die Folge war, dass wir 28.000 Euro investieren mussten«, sagt Eberhard Baade.

Im Rückblick: Idee für Arztpraxis war nicht umsetzbar

Schon einmal hätte die Gemeinde am Standort Wulferdingsen investieren müssen. So sei vor sechs Jahren dort die Heizung defekt gewesen. Statt des Kaufes eines neuen Geräts habe die Gemeinde eine gebrauchte Heizung einbauen lassen. Sie stammte aus einem von der Gemeinde vermieteten Haus.

Um den Standort in Wulferdingsen oder wenigstens das Grundstück zu halten, hatte die Gemeinde 2017 beziehungsweise 2018 folgende zwei Ideen verfolgt. Zum einen hatte es im Zuge des Ruhestandes des Allgemeinmediziners Dr. Thomas Geisler die Überlegung der Gemeinde gegeben, das Gemeindehaus zur Praxis ausbauen zu lassen. »Wir waren schon weit in der Planung, die Gemeinde hätte aber als Investor agieren müssen. Außerdem war der Arzt, der Thomas Geisler nachfolgen sollte, abgesprungen«, sagt Eberhard Baade.

Pläne für Abriss und Neubau von Altenwohnungen zu den Akten gelegt

Zudem hatte es Pläne gegeben, das Gemeindehaus abzureißen und Altenwohnungen mit inte­grierter Tagespflege bauen zu lassen. »Davon hatte uns das Diakonische Werk dringend abgeraten. Alleine für die Tagespflege hätten wir eine 100-prozentige Belegung gebraucht, damit sich das rechnet. Zudem hätte die Gemeinde eine Million Euro investieren müssen«, sagt Eberhard Baade.

Bei der Frage möglicher Investitionen gehe es aus Sicht der Gemeinde darum, eine Priorität nicht zu vernachlässigen. »Die Gemeinde ist schuldenfrei. Und das wollen wir der nächsten Generation hinterlassen, so wie es auch das Selbstverständnis der Kirche ist. Mit demselben Wert, mit dem ich diese Gemeinde 1984 übernommen habe, will ich sie zu meinem Ruhestand 2021 weitergeben«, sagt Eberhard Baade.

80 Ehrenamtliche haben sich in der Vergangenheit eingebracht

In finanzielle Bedrängnis sei die Gemeinde übrigens 1998 geraten, als Einnahmen aus der Kirchensteuer allgemein gesunken seien. In der Folge waren die Küsterstelle sowie die Hausmeisterstelle in Wulferdingsen gestrichen worden. »Dafür konnten wir das Gemeindehaus Wulferdingsen erhalten, auch weil sich 80 Ehrenamtliche bereit erklärt hatten, hier mitzuhelfen«, sagt Eberhard Baade.

Andererseits hatte es 1990 einen Aufschwung, auch im Zuge der Wiedervereinigung, gegeben. So war es möglich gewesen, in Bergkirchen das frühere Gemeindehaus abreißen und das neue bauen zu lassen, das im September 1991 eingeweiht worden war.

Gruppen ziehen um

Im Zuge des Verkaufs des Gemeindehauses Wulferdingsen werden sich diese Gruppen von 2020 an im Gemeindehaus Bergkirchen treffen: die Konfirmationsgruppen dienstags und donnerstags, der Seniorenklub, die beiden Frauenhilfegruppen, die Bibelstunde und die Gruppe »Blaues Kreuz Wulferdingsen«. Auch für die Tagesgruppe von Beate Bartmann gibt es eine Lösung: Die Gruppe zieht in ein anderes Haus in Wulferdingsen. Neue Räume suchen allerdings noch die beiden Theatergruppen: die Laienspielgruppe Bergkirchen und die »Newcomers«. Zudem ist die Wohnung bereits seit einem halben Jahr frei.

Frühere Volksschule

In den 1970er Jahren hatte die Gemeinde Bergkirchen das Gebäude der früheren Volksschule Wulferdingsen samt Wohnung, Grundstück und umliegendem Land gekauft. Dafür hatte es einen beachtlichen Zuschuss des Landes gegeben. Viele Jahre bot das Haus in der oberen Etage Platz für den Jugend- und Kinderchor. Einen Zuschuss hatte es zudem Ende der 198oer Jahre für den Bau der Bühne an den bestehenden Saal gegeben.

Kauf von Ackerflächen

Mit dem Verkauf des Gemeindehauses möchte die Gemeinde demselben Beispiel folgen wie 2007/08 mit dem Verkauf des Geländes der heutigen Käte-Walter-Siedlung: Aus diesem Erlös hatte sie Ackerflächen gekauft und generiert darüber Einnahmen. Aktuell sollen zwei landwirtschaftliche Flächen gekauft werden. Somit wird eine Vorgabe der Landeskirche erfüllt: Erlöse aus Immobilienverkäufen müssen wieder in Immobilienbesitz einfließen.