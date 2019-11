Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Mehr als eine Handvoll großer Investition hat die Stadt 2020 und in den nächsten Jahren vor der Brust. Das kommt auch im Etatentwurf 2020 von Kämmerer Marco Kindler zum Ausdruck. Vor dessen Einbringung im Rat am Mittwoch hat das WESTFALEN-BLATT mit ihm über »größere Posten« gesprochen. In Summe sollen zur »Auflösung des Investitionsstaus« in den nächsten vier Jahren rund 122 Millionen Euro in Gebäude und die Infrastruktur der Stadt, »in eine Fülle von Einzelmaßnahmen«, fließen.

Zu den größten Projekten zählt der Neubau der Grundschule Eidinghausen (Fertigstellung 2023) für insgesamt 20,6 Millionen Euro. Kindler: »In 2020 investieren wir dort bereits etwa sechs Millionen Euro.« Erhebliche Mittel sind 2020 auch für den Neubau des Hallenbades und die Sanierung des Freibades im Siel gebunden. Auch wenn die Stadtwerke (SBO) Bauherrin seien, werde die Finanzierung aus formalen Gründen über den Stadthaushalt abgewickelt.

Das bedeutet von 2020 an in der Praxis: »Etwa 1,8 Millionen Euro können wir aus Bundesfördermitteln erhalten, 2,2 Millionen Euro bringt die Stadt selbst ein, etwa 290.000 Euro kommen noch einmal für Maßnahmen im Bereich der Zufahrt hinzu«, erklärte Kindler. Die Stadt werde den SBO über ihren Etat für die Gesamtmaßnahme einen Kredit von etwa 14,1 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Richtlinien für Fördergelder und die Kredite machten es notwendig, so zu verfahren.

Gerätehaus, Arbeiten an Grundschule und Nordbahnhof

Für die geplanten Arbeiten an der Grundschule Rehme-Oberbecksen (Erweiterung/Anbau) sei für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 900.000 Euro als Anteil der Gesamtkosten in Höhe von geschätzt 4,6 Millionen Euro eingeplant. Beim vorgesehen Neubau des Gerätehauses Süd an der Detmolder Straße entfallen von den Gesamtkosten (2,04 Millionen Euro) rund 1,14 Millionen Euro auf das nächste Haushaltsjahr.

Auch wenn 2020 dafür noch keine Gelder eingeplant sind, werfen die Maßnahmen zur Aufwertung der Sportanlagen im Schulzen­trum Süd ihre Schatten voraus. Von 2021 bis 2023 sollen etwa acht Millionen Euro, bis 2024 12,9 Millionen Euro investiert werden. Dabei seien jeweils auch Fördergelder (vier Millionen Euro) kalkuliert.

Den Anteil der Investition zur laufenden Sanierung des Nordbahnhofes, Ende 2015 von der Stadt erworben, bezifferte der Kämmerer für das nächste Jahr auf etwa 1,6 Millionen Euro von der Gesamtsumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

Komplexes Volkshochschule/Druckerei im Fokus

Auch bei den Plänen für ein Kulturzentrum (Fördertopf ›Dritte Orte‹) im Bereich des heutigen Komplexes Volkshochschule/Druckerei steigt die Stadt im Jahr 2020 mit 100.000 Euro für die weitere Planung ein. In diesem Jahr war die Stadt mit einem Förderantrag für das Projekt gescheitert. Der soll aber neu gestellt werden. Bis 2023 sind für dieses Projekt, inklusive Förderung, 8,1 Millionen Euro kalkuliert. Die Maßnahme ist Baustein des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre ist im Rahmen des ISEK der geplante Rückbau der Mindener Straße. Marco Kindler: »Ein Betrag von 7,5 Millionen Euro ist dafür bis 2023 kalkuliert. Für die Fortsetzung der Planung entfällt davon auf 2020 die Summe von 200.000 Euro.« In der Planung beziehungsweise Schätzung gehe man von Fördergeldern in Höhe von 5,25 Millionen Euro aus.

122 Millionen Euro sollen bis 2023 investiert werden

Allein das Gesamtvolumen der Maßnahmen im ISEK beziffert der Kämmerer bis 2023 auf rund 33 Millionen Euro. Dazu zählt beispielsweise auch die mögliche Verlegung des Zentralen Omnibus-Bahnhofes (ZOB) direkt an die Kanalstraße , mit einem Durchstich vom Nordbahnhof aus. Über den Finanzplan seien für beide Maßnahmen bis 2023 zunächst 1,7 Millionen Euro (insgesamt 3,2 Millionen Euro) vorgesehen. Auch hier sollen Fördermittel des Landes fließen.

Der Kämmerer macht mit Blick auf das Investitionsvolumen von 122 Millionen Euro bis 2023 die Rechnung auf, dass der Stadt etwa 70 Millionen Euro, und damit 57 Prozent dieser Summe, als Fördermittel aus unterschiedlichen Töpfen zufließen werden.