Im Schankraum begrüßt Pächterin Heike Susa ihre Gäste, in der Küche bereitet Ehemann Klaus die gutbürgerlichen Speisen zu.Nach 16 Jahren will das Pächterehepaar Susa den Werster Hof zum Jahresende ab. Ihren Informationen zufolge soll es aber in der traditionsreichen Dorfkneipe im nächsten Jahr weitergehen. Foto: Louis Ruthe