Von Rajkumar Mukherjee

Das erste »Nordwestdeutsche Symposium Herz und Diabetes« richtete am Freitag und Samstag das Herz- und Diabeteszentrum (HDZ) NRW im Kaiserpalais aus. Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. Jan Gummert, Ärztlicher Direktor des HDZ NRW und Direktor der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie, sprach Claudia Schmidtke, selbst ausgebildete Herzchirurgin, über »Interdisziplinarität in der Medizin – zum Wohle der Patienten«.

Claudia Schmidtke gehört zu den Unterzeichnern einer interfraktionellen Gesetzesnovelle im Transplantationsgesetz zur Einführung der Doppelten Widerspruchslösung. Danach sollen alle Volljährigen als Organspender gelten. Wer dies später aber ablehnt, soll dies in einem zentralen Online-Register machen können. Ansonsten soll es weiterhin, nach dem festgestellten Hirntod eines Patienten, die Nachfrage bei den Angehörigen geben. Gegen die Novelle sprechen sich unter anderem die beiden Kirchen aus.

Schmidtke fordert Lösung statt jahrelanger Debatten

Im Januar soll es eine Abstimmung darüber im Bundestag geben. »Es gibt noch 200 Unentschlossene«, sagte Claudia Schmidtke anlässlich des Symposiums. Bis zur Abstimmung wolle sie jede Gelegenheit nutzen, für die Einführung der Doppelten Widerspruchslösung zu werben. »Weil wir nach Jahrzehnten der Debatte darüber endlich zu einer Lösung kommen müssen, zum Wohle der Patienten«, sagte sie.

Wie dringlich die Situation ist, verdeutlichen Claudia Schmidtke und Jan Gummert anhand einiger Zahlen. »Auf der Warteliste stehen aktuell 700 Patienten in Deutschland, die ein neues Herz benötigen«, sagte Jan Gummert. Insgesamt seien es laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 9500 Menschen für verschiedene Organe.

Doch es gibt längst nicht genug Organe. Durchschnittlich würden Patienten in Deutschland sechs bis 24 Monate auf ein Herz, genauso lange auf eine Leber, aber bis zu sechs Jahre auf eine Niere warten.

Auf eine Million Einwohner kommen 46,9 Organspender

Ein deutliches Ungleichgewicht gebe es zu den meisten europäischen Ländern, in denen es in bestimmten Fällen nur 18 Monate bis zur Zuweisung einer Niere dauert. Spanien und Österreich seien überdies Vorreiter bei der Widerspruchslösung. »In Spanien gibt es ein ganz anderes Selbstverständnis. Angehörige gehen davon aus, dass Verstorbene grundsätzlich Spender sind«, sagte Jan Gummert. Nach Angaben der BZgA führe Spanien sogar die Statistiken zur Organspende in Europa an: 2017 seien dort auf eine Million Einwohner 46,9 Organspender gekommen. Im selben Zeitraum habe Deutschland dagegen sogar unter der Quote von zehn Spendern unter einer Million Menschen gelegen, sagte Jan Gummert.

Was ein neues Herz bewirken kann, zeigte Elmar Sprink (47), Triathlet und mehrfacher Teilnehmer des Wettbewerbs »Ironman« auf Hawaii, der – trotz guter körperlicher Verfassung – 2010 einen Herzstilland zu Hause auf dem Sofa erlitten hatte und 2012 transplantiert worden war. Mit Erfolg. »Ich habe den vergangenen ›Ironman‹ in fast derselben Zeit absolviert wie vor 13 Jahren: damals in zehn Stunden, 22 Minuten, jetzt in zehn Stunden und 25 Minuten«, sagte er und berichtete darüber auch während des Symposiums.

Die Stiftung Eurotransplant ist als Service-Organisation für die Zuteilung von Spenderorganen in acht europäischen Ländern verantwortlich: Deutschland, Belgien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Ungarn und Slowenien. In diesem Einzugsgebiet leben etwa 136 Millionen Menschen.