Von Wilhelm Adam

Bad Oeynhausen (WB). Wegen Betruges in vier Fällen hat sich ein Frührentner vor dem Amtsgericht in Bad Oeynhausen verantworten müssen. Die Verfahrensbeteiligten sahen es als erwiesen an, dass der 60-Jährige trotz ausbezahlter Grundsicherung der Stadt seine Rente widerrechtlich mit dem An- und Verkauf von Autoteilen aufgebessert hatte.