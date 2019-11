Von Jenny Karpe

Bad Oeynhausen (WB). Religiöse Musik hat nicht nur mit biblischen Geschichten zu tun, sondern auch mit ganz alltäglichen Themen. Am Donnerstag bestritten drei Musiker federführend die »Nacht der Lieder« in der voll besetzten Auferstehungskirche am Kurpark.

Ob rockig, hoffnungsvoll oder mit viel Humor: Christoph Zehendner, Clemens Bittlinger und Klaus-André Eickhoff haben dem Publikum ein abwechslungsreiches Repertoire geboten. Nachein­ander sangen sie von Dankbarkeit, Träumen und auch skurrilen Themen wie Wäschebergen.

Mit warmer Baritonstimme am Flügel wusste vor allem Klaus-André Eickhoff sein Publikum zum Lachen zu bringen. »Ich bin dankbar, dass meine Füße zu den Pedalen reichen, und dass Streichkäse weich genug ist zum Streichen«, reimte der Künstler, stimmte aber auch nachdenkliche Töne an.

Clemens Bittlinger ist in Bad Oeynhausen ein häufiger Gast

Das Werk Christoph Zehen­d­ners umfasst schon mehr als 300 Lieder. Er sang von tröstlichen Themen, Vater Abraham und dem, »was zählt«. Auch nach insgesamt drei Stunden klatschte und sang das Publikum begeistert mit, als die drei Musiker zum Abschluss ein gemeinsames Lied vortrugen.

Clemens Bittlinger ist in Bad Oeynhausen ein häufiger Gast. Der Pfarrer und Liedermacher schreibt zu jedem seiner Alben ein Buch. Auch am Donnerstag hat er aus ihnen zitiert – was ist zum Beispiel zu tun mit der geschenkten oder verschenkten Zeit an Flughäfen? Was hilft für gesunden Schlaf? Bei weitem nicht jedes Lied des Abends drehte sich so um Glaubensaspekte.

»Ich finde besonders spannend an der ›Nacht der Lieder‹, wie unterschiedlich wir Musiker und unsere Musik sind. Dabei sind wir trotzdem alle friedlich und fröhlich«, sagte Clemens Bittlinger in diesem Zusammenhang. Am Donnerstag gab es die erste »Nacht der Lieder« seit sieben Jahren.

Klavier, Gitarre oder auch Ukulele zu Klängen von Keyboard oder Cello

»Es war unbedingt wieder an der Zeit«, meinte Pfarrer Hartmut Birkelbach vom Kulturreferat »Kuk« im Kirchenkreis Vlotho. Gemeinsam mit der Altstadtgemeinde wurde der Abend auf die Beine gestellt. »Wir sind froh und dankbar für die neuen Begegnungen und das abwechslungsreiche Programm«, sagte er.

Auch abseits der Texte gab es für die Zuhörer musikalisch eine Menge zu erleben: Die drei Künstler spielten Klavier, Gitarre oder auch Ukulele, während sie von David Plüss (Keyboard), Torsten Harder (Cello) und David Kandert begleitet wurden. Letzterer war auf der Hang zu hören, einem UFO-förmigen Instrument.

»So eine Nacht der Lieder sollte es viel häufiger geben«, sagte Besucherin Margot Klinksiek. »Hier in der Kirche war eine wunderbar friedliche Atmosphäre. Fast, als wäre schon Weihnachten.«