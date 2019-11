Von Frank Dominik Lemke

Löhne-Obernbeck (WB). Der Modelleisenbahnclub Bad Oeynhausen-Löhne musste 2018 aus seinen alten Räumlichkeiten ausziehen. In der ehemaligen Näherei in Obernbeck hat er ein neues Zuhause gefunden. Der Neuaufbau der Eisenbahnanlagen wird noch Jahre in Anspruch nehmen. Die Besucher können bei jeder Schau etwas Neues entdecken.

»Das Wichtigste funktioniert wieder«, sagt Dieter Schiermeyer, als eine Dampflokomotive mit rauchendem Schornstein und dem Getöse einer alten Heeresbahn an ihm vorbei zieht. In der Zugmaschine ist ein kleiner Lautsprecher eingebaut, der die Geräusche des Dampfkessels, der Räder und des sich bewegenden Stahls naturgetreu wiedergibt. Seit dem Einzug in das Gebäude an der Obernbecker Steinstraße 13a hat der Verein viel geleistet.

Erste Herbstschau beim Modelleisenbahnclub Bad Oeynhausen-Löhne Fotostrecke

Foto: Frank Dominik Lemke

Die Renovierung der ehemaligen Näherei hat reichlich Zeit in Anspruch genommen. Die Gleise der großen Modelleisenbahnen liegen wieder. Bei den kleineren Anlagen ist das meiste schon fertig. Dafür haben die 30 Mitglieder ein halbes Jahr gebraucht. Bis sie bei den großen Landschaften die Bäume gesetzt, die Häuser gebaut und die vielen Details ausgearbeitet haben, werden bis zu fünf Jahre vergehen.

»Das ganze Projekt ist sehr komplex«

Das umfangreichste Projekt ist die »H0« im ersten Stockwerk. Auf 850 Metern Gleise bewegen sich hier bis zu 80 Züge, die von einer Computeranlage gesteuert werden. Auf mehreren Ebenen drehen sie ihre Runden. Wenn die Anlage fertig ist, werden sie durch kleine Portale in einem Berg verschwinden und an anderer Stelle wieder heraus kommen. Ein Schattenbahnhof nimmt die Züge auf und gibt sie wieder frei. »Das ganze Projekt ist sehr komplex«, sagt der Bauleiter Frank Polheide.

Die Besucher staunten: »Mein Kompliment. Es ist unglaublich, wie viele Arbeitsstunden hier hinein fließen«, sagte Ulrich Arndt. Besonders wertvoll seien die Erfahrungen für die jüngsten Mitglieder des Vereins. Die Erfahrungen beim Aufbau, der Koordination und mit der Computertechnik sei für das spätere Berufsleben sicher wertvoll.

Die Schautage in diesem Herbst gehen noch weiter. Der Modelleisenbahnclub Bad Oeynhausen-Löhne öffnet seine Türen bereits wieder am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Es gibt auch wieder Kaffee und Kuchen. Der Eintritt beträgt drei Euro. Familien bezahlen sechs Euro.