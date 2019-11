Von Gabriela Peschke

Bad Oeynhausen (WB). Alan Ayckbourns Psycho-Thriller »Snake in the Grass« als windungsreiches Bühnenstück, das kam an beim Publikum. Die Verquickung von Intrigen, Geld- und Mordgelüsten sowie dunklen Familiengeheimnissen ist ohnehin ein Spannungsgarant für Kriminalgeschichten. Doch das Beste kam hier zum Schluss.

Dieses Stück hatte gruselige Momente, die waren so großartig, dass ein spürbar beklemmendes Schweigen über dem Zuschauerraum hing. Aber es gab auch Humor, szenischen Slapstick und urkomische Tollpatschigkeit, dass die Zuschauer herzlich lachen mussten.

Dieser Mischung, vor allem aber der namhaften Besetzung des Schauspiels, dürfte es zu verdanken sein, dass die Aufführung des Tournee-Theaters Thespiskarren aus Hannover das Publikum so fesseln konnte.

Eine »falsche Schlange« ist mit giftiger List unter ihnen – aber wer?

Unter der Regie Gerit Kling, unter anderem bekannt aus den TV-Serien »SOKO« und »Notruf Hafenkante«, kam die deutsche Fassung eines Thrillers auf die Bühne, mit dem der inzwischen 80-jährige Ayckbourn kurz nach der Jahrtausendwende in England bereits fulminanten Erfolg gefeiert hatte. Drei Frauen arbeiten sich an einer Story ab, deren Name schon Indiz für den Handlungsverlauf ist: Eine »falsche Schlange« ist mit giftiger List unter ihnen – aber wer? Oder ist es am Ende gar mehr als nur eine Schlange?

Der Plot scheint zunächst einfach gestrickt: Ein Vater verstirbt, aber er beerbt nicht seine ihn bis dato treu umsorgende Tochter Miriam (Mackie Heilmann, bekannt aus der Sat.1-Comedyserie »Weibsbilder«) sondern offenbar die vor Jahren davongelaufene Ältere, Annabel (Gerit Kling). Als diese erscheint, um ihr »rechtmäßiges Erbe« anzutreten, stellt sich seine ehemalige Krankenpflegerin Alice Moody (Astrid Rashed, bekannt aus den TV-Produktionen »Tatort« und »Großstadtrevier«) dazwischen.

Spott und Schmäh, Neid und Mitleid

Dunkle Geheimnisse um das Ableben des Vaters will sie kennen und sich ihr Schweigen versilbern lassen. Um der Erpressung zu entkommen, verbünden sich die ungleichen Schwestern – und verfallen dabei beständig in alte Rollenmuster. Wie Hahnenkämpfe tragen Heilmann und Kling das Konkurrenzdenken ihrer Protagonisten aus: Da wird gekeift und gefaucht, Spott und Schmäh, Neid und Mitleid rollen sie vor dem Publikum aus.

Und man versteht alsbald: Hier geht es um mehr als um Geld. Hier geht es um das Geliebtwerden des verlorenen Vaters und auch um das Gelingen des eigenen Lebens. Doch so vieles kam offenbar dazwischen, dass es vermeintlich zu spät ist für eine Aussöhnung der Schwestern – und so trachtet eine der anderen nach dem Leben. Und die Erpresserin, auf die man es gemeinsam abgesehen hatte, sie »aufersteht« nach einem getürkten Mord.

Eine skurrile Geschichte, begleitet von gruseligen Licht- und Tonakzenten

Und sie entpuppt sich als die Liebste der rachsüchtigen Miriam, mit der sie letztlich in einer dunklen List die begünstigte Schwester aus dem Weg räumt. Doch das Happyend der »Liebenden«, die sich im Geldrausch wähnen, bleibt aus. Denn auch Alice wird Opfer von Miriams Geldgier – und Miriam erliegt am Ende ihren eigenen Wahnvorstellungen.

Eine skurrile Geschichte, begleitet von gruseligen Licht- und Tonakzenten. Und zugleich ein verbaler Nahkampf, bei dem sich Gerit Kling und Mackie Heilmann in Dialogen stundenlang an der gegenseitigen Entfremdung abarbeiten; in einer facettenreichen Verquickung von Kriminalgeschichte und Familiendrama.