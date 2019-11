Bad Oeynhausen (WB/mcs). »Die Stelle passt einfach zu 100 Prozent zu mir.« Dieses Fazit zieht Beate Krämer, nachdem sie das Bewerberverfahren für die Geschäftsführung der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH erfolgreich für sich entschieden hat. Wie berichtet, tritt die 55-Jährige zum 1. Januar 2020 Peter Adlers Nachfolge an.

Am Tag nach Bekanntwerden der Personalie steht die künftige Staatsbad-Geschäftsführerin telefonisch für ein erstes Gespräch zur Verfügung. »Vermutlich habe ich die Auswahlgremien mit meiner Erfahrung und meiner Persönlichkeit überzeugt«, sagt Beate Krämer rückblickend. Während des Bewerberverfahrens sei sie mehrfach in Bad Oeynhausen gewesen. Sie habe die Stadt aber auch schon vorher gekannt. »Ich bin hier stets mit sehr großer Gastfreundschaft aufgenommen worden«, sagt die 55-Jährige.

Weihnachtsmarktbesuch geplant

Den nächsten Besuch an ihrem künftigen Arbeitsort will Beate Krämer vermutlich mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt verbinden. »Ich bin sehr neugierig auf die Veranstaltung – insbesondere auf die Eisbahn«, sagt die gebürtige Mühlheimerin. Letztere sei ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal.

Für die ersten Januartage hat sich Beate Krämer vor allem eins vorgenommen: »Ich möchte mein Team kennenlernen.« Erst nach einer gewissen Einarbeitungszeit könne und wolle sie sich zu den verschiedenen Veranstaltungen und Projekten der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH äußern.

Sie finde es spannend, künftig an einem Gesundheitsstandort tätig zu sein. »Es gibt viele Ansatzpunkte, die Bereiche Tourismus und Gesundheit weiter mitein­ander zu verbinden. Neu niederschwellige Angebote sind beispielsweise in den Bereichen Radfahren und Wandern möglich. Das ist derzeit ein Megatrend«, sagt die Expertin.

Eigene Devise lautet: »Der Weg ist das Ziel«

Sie freue sich darauf, die in Bad Oeynhausen bereits vorhandenen Protagonisten mit ihren unterschiedlichen Angeboten – neben dem gesundheitlichen beispielsweise aus dem kulturellen Bereich – neu zu verknüpfen. Für eine Kommune mit knapp 50.000 Einwohnern habe Bad Oeynhausen einiges zu bieten. »Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich mit vielen Menschen sprechen. Denn alleine kann ich es nicht schaffen, sondern nur, wenn es von einem Netzwerk mitgetragen wird«, betont Beate Krämer. Ihre Devise lautet: »Der Weg ist das Ziel.«

Noch bis zum Jahresende ist die 55-Jährige beim Deutschen Journalisten-Verband (DJV) NRW in Düsseldorf als Referentin für Kommunikation und Marketing zuständig. Mit der neuen beruflichen Herausforderung steht für sie ein Umzug aus der Landeshauptstadt nach Bad Oeynhausen an. Beate Krämer: »Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht.«

Leidenschaft für Stadtmarketing und Tourismus

Den einen oder anderen Abstecher nach Bad Oeynhausen hat die künftige Staatsbad-Geschäftsführerin zuvor während ihrer Zeit als Prokuristin bei der Osnabrück-Marketing und Tourismus GmbH gemacht. »Ich habe lange in Osnabrück gelebt und die Region lieb gewonnen«, betont Beate Krämer. Verbindendes Element zwischen vorheriger und künftiger Arbeitsstelle sei das Wiehengebirge.

Zwar empfinde sie ihre aktuelle Tätigkeit beim DJV NRW auch als spannend. »Während der Zeit in Düsseldorf habe ich aber erkannt, dass Stadtmarketing und Tourismus meine große Leidenschaft sind«, sagt die 55-Jährige. Deshalb sei die Freude um so größer, dass es ihr gelungen sei, sich im Bewerberverfahren für die Staatsbad-Geschäftsführung gegen 44 weitere Kandidaten durchzusetzen.