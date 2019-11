Die notwendigen Überprüfungen und Schadensaufnahmen werden laut SBO von Fachfirmen und Sachverständigen umgehend vorgenommen. Aufgrund von Wassereintritt durch das defekte Dach sei eine Schädigung der Akkustikdecke oberhalb des Schwimmbeckens sowie der baulichen Substanz zu verzeichnen. Zusätzlich sei ein erheblicher Wassereintritt im Keller festzustellen. Da sich im Keller die Elektrotechnik befindet, sei eine Gefährdung für die Mitarbeiter nicht auszuschließen.

Die Schließung erfolge in Absprache mit dem Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen. Die Stadtwerke Bad Oeynhausen bedauern diesen Schritt. Die Sicherheit der Badegäste und Mitarbeiter stehe aber im Vordergrund und besitze höchste Priorität. Die Stadtwerke Bad Oeynhausen werden nach eigenen Angaben versuchen, das Hallenbad Rehme so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen.