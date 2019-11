Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Draußen wird es kälter, der erste Frost hat die Kurstadt erreicht und die Bäche in Bad Oeynhausen führen seit Wochen wieder Wasser. Also alles wunderbar nach dem zweiten trockenen Sommer in Folge? Nein. Denn im Stadtgebiet mangelt es weiter an Wasser – vor allem an Regenwasser. Eine erneute Trinkwasserknappheit bei einem heißen Sommer 2020 ist derzeit nicht auszuschließen. So sieht es Eckhard Nolting, Gewässerexperte der Stadt Bad Oeynhausen.