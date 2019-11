Von Rajkumar Mukherjee

Heißen Glühwein oder Kinderpunsch schenkten die Händler schon am ersten Abend reichlich aus, Reibekuchen oder kandierte Äpfel gingen ebenso oft über die Ladentheken. Und während viele Besucher an der Eisbahn stehen blieben und den Kufenflitzern nachschauten zog es andere ins Zelt oder zum Kunsthandwerkerstand mit Holzprodukten.

Dank an alle Beteiligten

53. Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen ist eröffnet Fotostrecke

Foto: Rajkumar Mukherjee

Den Weihnachtsmarkt eröffnete Bürgermeister Achim Wilmsmeier – erneut stilecht in Schlittschuhen. Begleitet wurde er am Montag von seiner Tochter Jarla (9), mit der er später, gemeinsam mit weiteren Kindern, Kekse an der Eisbahn-Bande verteilte. Zuvor sorgte die Marching Band »Brass Buffet« für Stimmung – in Weihnachtsmann-Kostümen und mit jazzig interpretierten Titeln wie »Lasst uns froh und munter sein«.

Der Dank des Bürgermeisters ging an alle Beteiligten in der Organisation und darüber hinaus. »Dass diese Tradition in der Vorweihnachtszeit stattfinden kann, verdanken wir ganz vielen Mitwirkenden und zahlreichen Sponsoren«, sagte Achim Wilmsmeier. »Ein herzliches Dankeschön geht auch an diejenigen, die durch Vorführungen und Darbietungen den Weihnachtsmarkt mit ihrem Programm ergänzen und noch heimeliger machen«, fügte er hinzu.

Bis 29. Dezember geöffnet

Viel Grund zur Freude hatten auch die Kinder und Erzieher des städtischen Familienzen­trums Luftikus. »Bereits zum zehnten Mal eröffnen wir den Weihnachtsmarkt, und deshalb heißt unser Motto heute: ›Let’s make a party‹«, rief Leiterin Heike Rabbe den Zuhörern begeistert zu. 32 Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren präsentierten eine bezauberende Show auf Schlittschuhen. Anschließend zeigte Eiskunstläuferin Leony Schäfer, Anwärterin des DSC Arminia Bielefeld, Auszüge aus ihrem Kürlauf »Ice Party« und bekam ebenso viel Applaus.

Noch bis Sonntag, 29. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt fast täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am 24. Dezember von 11 bis 14 Uhr.