Von Rajkumar Mukherjee

Wie berichtet, hatte sich der S tadtsportverband um die Ansiedelung eines City-Biathlons bemüht. Ausrichter der Biathlon-Tour ist Martin Bremer, Inhaber der inMOTION Agentur & Verlag e.K. mit Sitz in Remagen. Er ist bekannt als Ideengeber und Mitorganisator des »Biathlons auf Schalke«. Seit 2017 organisiert er die Biathlon-Tour, die in jeder Saison in bis zu 40 Städten zu Gast ist. Bisher gab es 170 Biathlon-Veranstaltungen in Deutschland. Knapp 40 Austragungsorte sind es in der laufenden Saison 2019/ 2020, darunter in Holzminden, Paderborn und Lemgo.

Auch ein Prominenten-Biathlon soll stattfinden

Die Bad Oeynhausener Etappe der Biathlon-Tour soll zwischen 11 und 18 Uhr mit einer Biathlon-Teamchallenge (Laufen und Schießen) auf dem Parkplatz des Werre-Parks sowie einem Jedermann-Event auf Skilanglauf-Cardiogeräten im Einkaufszen­trum stattfinden. Nach der Eröffnung beginnt um 12.15 Uhr ein Prominenten-Biathlon.

Von 13 Uhr an treten dann zur Biathlon-Teamchallenge jeweils fünf Teams in vier Rennen gegeneinander an. Sie legen zunächst 400 Meter zurück, bevor das Liegendschießen mit fünf Schüssen an der Biathlonarena folgt. Dann sind der zweite Lauf über 400 Meter und das Stehendschießen mit erneut fünf Schüssen sowie der 400-Meter-Schlussabschnitt vor der Übergabe an den Staffelkollegen.

Geschossen wird aus zehn Metern Entfernung auf Ziele mit 45 Millimetern Durchmesser. Für jeden Fehlschuss gibt es eine Strafrunde (je 50 Meter). Neben Ehrenpreisen für die fünf Final-Teams und Erinnerungsmedaillen für jeden Wettkämpfer gibt es einen besonderen Gewinn: Das Siegerteam wird zum Finale der Biathlon-Tour am 6./7. Februar 2021 nach Ruhpolding eingeladen.

Jedermann-Event in der Landenstraße des Werre-Parks

Beim Jedermann-Event in der Ladenstraße legen die Teilnehmer auf den Skilanglauf-Cardiogeräten jeweils 400 Meter in der klassischen Doppelstocktechnik zurück, und geben danach fünf Schüsse wie bei der Teamchallenge ab.

Eingeladen ist auch Michael Rösch, Olympiasieger 2006 in Turin mit der Deutschen Staffel. Ein Anmelde-Account soll ab Mitte Januar freigeschaltet werden: beispielsweise für Unternehmen, Familien, Freunde, Schulklassen und Institutionen.