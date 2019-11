Mehrere aufgebrochene Autos auf dem Bahnhofvorplatz sind am Sonntagmorgen der Leitstelle der Polizei gemeldet worden. Foto: dpa

Bad Oeynhausen (WB). Mehrere aufgebrochene Autos auf dem Bahnhofvorplatz sind am Sonntagmorgen der Leitstelle der Polizei gemeldet worden. Eine Zeugin konnte Angaben zu den mutmaßlichen Tätern.

Diese konnten von Beamten kurze Zeit später auf dem Bahnsteig angetroffen und festgenommen werden. Nach deren Vernehmungen mussten sie am Montag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden.

Die drei Männer im Alter von 19, 24 und 27 Jahren stehen im Verdacht, in den Morgenstunden vier im Bahnhofsumfeld abgestellte Autos aufgebrochen zu haben. Anschließend entsorgten sie eine Geldbörse in einem Mülleimer.

Dies beobachtete eine Zeugin und alarmierte die Polizei. Bei der Festnahme konnten die Einsatzkräfte bei den Verdächtigen diverses Werkzeug fest- und anschließend sicherstellten. Zudem entdeckten die Beamten an den Händen und der Bekleidung der Männer Blutspuren. Im Rahmen der Ermittlungen sicherten die Beamten an drei der aufgebrochenen Fahrzeuge sowie an dem sichergestellten Portemonnaie frische Blutspuren.