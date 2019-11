In der Notaufnahme des Krankenhaus Bad Oeynhausen hat ein Mann randaliert. Foto: Claus Brand

Von Florian Weyand

Bad Oeynhausen (WB). Ein 48-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen hat am Dienstagabend in der Notaufnahme des Krankenhauses randaliert. Der Mann drohte den dort tätigen Helfern und schlug um sich. Dabei traf er einen Arzt am Arm.