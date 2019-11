Von Wilhelm Adam

Bad Oeynhausen (WB). »Zeigt Euch vor Ort und bringt unsere Botschaften raus.« So lautete am Samstag bei der SPD-Stadtverbandsversammlung der einhellige Appell von Bürgermeister Achim Wilmsmeier (SPD) und Olaf Winkelmann, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, an die Delegierten für den bevorstehenden Wahlkampf zur Kommunalwahl im September 2020.

Die Bilanz für die Kurstadt könne sich sehen lassen, bekräftigte Achim Wilmsmeier im Versammlungssaal der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford an der Eidinghausener Straße. »46 Millionen Euro haben wir seit 2015 für die Stadt investiert«, sagte der Bürgermeister. »Dabei haben wir acht Millionen Euro Kredite abgebaut.« Zudem sei der Zinsaufwand von drei Millionen Euro um 600.000 Euro gesenkt worden. »Unser Haushalt ist ausgeglichen«, betonte Achim Wilmsmeier und stellte fest: »Seit längerer Zeit steht die schwarze Null.«

Vor allem das Ehrenamt sei mit städtischen Ausgaben weiter zu stärken, sagte Achim Wilmsmeier und würdigte den unentgeltlichen Einsatz der Menschen in vielen Bereichen »als wichtigen Eckpfeiler in unserer Gesellschaft.«. Tatkräftig unterstützten die Verantwortlichen der Stadt daher unter anderem den Freiwilligentag sowie die Ehrenamtsbörse.

Infrastrukturen wie WLAN in der Innenstadt zukunftsweisend

»Erstmals haben wir einen Heimatpreis ausgelobt«, sagte Achim Wilmsmeier. Dabei freue ihn besonders, dass eine Schülerfirma ausgezeichnet worden sei, »die positive Werbung für unsere Stadt macht.«. Für sie gebe es nun einen Mietvertrag zur kostenlosen Nutzung einer Ladenzeile in der Viktoriastraße. Zudem unterstütze die Stadt auch das Mehrgenerationenhaus an der Weserstraße in einer jährlichen Anschubfinanzierung von 10.000 Euro über einen Zeitraum von drei Jahren.

Wichtiges Augenmerk für die Zukunft liege auf Bildung und Kultur. »Wir haben ermöglicht, dass in den Schulgebäuden eine ordentliche Akustik sowie vernünftige moderne Infrastrukturen wie WLAN ermöglicht werden können«, betonte Achim Wilmsmeier. Neben dem Neubau der Grundschule Eidinghausen werde man auch an die Schulstandorte in Rehme und Oberbecksen mit geplanten Maßnahmen »in Kürze ran gehen«.

Bahnhof weiterhin Thema

Große Herausforderungen bestünden derzeit noch beim Ausbau der innerstädtischen Infrastruktur. Bauarbeiten am Bahnhof seien »in vollem Gange«. Eine Crêperie werde neben dem Radladen sowie frei zugänglichen Toiletten im Bahnhofsgebäude neu errichtet. Ein erster Abschnitt der Bauarbeiten am Bahnhof werde voraussichtlich bis März kommenden Jahres fertiggestellt sein. »Dort wollen wir für Gäste auch mit den Angeboten des Staatsbades sichtbar sein«, betonte Wilmsmeier.

Zudem seien Straßen, Rad- und Gehwege nicht überall »in dem Zustand, den wir uns alle wünschen«, räumte der Bürgermeister ein. Zwar seien in den beiden vergangenen Jahren zusätzlich dafür je 500.000 Euro investiert worden, »aber das reicht nicht«.

Wichtige Themen blieben neben dem Ehrenamt, der Bildung und Kultur auch die »Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz im Kreis« sowie die Gestaltung umweltfreundlicher Mobilität. Ein wichtiger Schritt seien hierfür auch die Fahrtzeiten der Busse im öffentlichen Nahverkehr im Halbstundentakt, die nun auch auf die nördlichen Stadtteile übertragen werden sollten.

»Die Parteienlandschaft wird vielfältiger«

Den Rang Bad Oeynhausens »als Gesundheitsstadt« gelte es ebenfalls zu verfestigen. Das Herz- und Diabeteszentrum sei »eine Institution von Weltruf«. Beim geplanten Neubau des Krankenhauses in unmittelbarer Nachbarschaft, erklärte Achim Wilmsmeier, »müssen wir dran bleiben.

Insgesamt könne sich die Arbeit der SPD sehen lassen, betonte der Bürgermeister und verband dies mit einem persönlichen Appell: »Zeigt Euch vor Ort und bringt die Botschaften raus!«

Dem schloss sich der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Olaf Winkelmann an. »Die Parteienlandschaft wird vielfältiger«, mahnte er. Neben einem optimierten Auftritt in den sozialen Netzwerken müsse es Ziel des Wahlkampfes sein, in allen Stadtteilen »direkt vor Ort mit Mehrheit zu gewinnen«. Nur so könne die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rathaus fortgesetzt werden.

»Vielen von uns ist nicht klar, wie gut die Arbeit Ehrenamtlicher vor Ort ist«, stellte Winkelmann zudem fest. Vereine oder Kirchengemeinden hätten herausragende Ideen, um ein gemeinschaftliches Miteinander zu gestalten. Sie müssten unterstützt werden. Winkelmann: »Kümmert Euch um die und zeigt Gesicht!«