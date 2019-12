Von Silas Ekelhoff

Bad Oeynhausen (WB). Ein vielseitiges Angebot, das über den regulären Unterricht hinausgeht, hat das Immanuel-Kant-Gymnaisum (IKG) beim Tag der offenen Tür vorgestellt. Viele Schüler der vierten Grundschulklassen, die vom Sommer an eine weiterführend Schule besuchen, nutzten am vergangenen Samstag mit ihren Eltern das Angebot, sich aus erster Hand zu informieren.

Der Tag der offenen Tür stand unter dem Titel „Einblicke – das IKG stellt sich vor“. Schulleiter Tom van de Loo hob unter anderem die förderliche Lern-Atmosphäre und die sehr gut ausgestatteten Fachräume am Immanuel-Kant-Gymnasium hervor: „An unserer Schule werden die Kinder sehr gut auf das Abitur vorbereitet, da sie die gesamte Schullaufbahn bis zum Abitur von unseren Gymnasialfachkräften begleitet werden“, berichtete er den Eltern während der Informationsveranstaltung in der Aula.

Von Naturwissenschaften bis Philosophie

Währenddessen konnten die Grundschüler die Fächer am IKG kennenlernen. Einblicke gab es beispielsweise in die Naturwissenschaften sowie in das Fach praktische Philosophie als Alternative zum Religionsunterricht. An verschiedenen Mitmach-Stationen konnten die Grundschüler sich ausprobieren. So musste Toni Schumann an der Station „heißer Draht“ Geschick beweisen und die Schülerinnen Maria Savicheva und Nika Holzmann aus der 6. Klasse zeigten den Besuchern, wie ein Luftballon mit der Hilfe einer kalten Flasche aufgeblasen werden kann.

Mehr als nur regulärer Unterricht

Auch das Angebot über den regulären Unterricht hinaus, wurde den Gästen präsentiert. So werden viele Arbeitsgemeinschaften angeboten und eine Hausaufgabenbetreuung bietet für die Schüler Unterstützung. Mit einem eigenen Schulorchester soll das kreative Potenzial der Kinder gefördert werden und mit der Ruanda-AG haben die Schüler auch die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren. „Wir sammeln Geld für Rutonde, eine Stadt in Ruanda“, berichtete Tim Edler, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft. Zusammen mit Ben Windmöller und Finn Poggemöller organisierte er am Samstag einen Flohmarkt, um weitere Spenden zu sammeln. Mit der Hilfe des IKG konnte bereits eine Schule in Rutonde renoviert werden. Die kommenden Schüler der fünften Klassen haben die Möglichkeit, sich für zukünftige Projekte in dem afrikanischen Land mit einzusetzen. Eine Alternative bietet die Schülervertretung (SV) des Gymnasiums, die sich für die Interessen der Schüler stark macht. „Wir haben beispielsweise die Aktion ‚Schüler helfen Schülern‘ organisiert, bei der ältere Schüler die jüngeren beim Lernen unterstützen können“, erklärte SV-Mitglied Hannah Schulte.

In neuen Jahren zum Abitur

Das IKG führt in neun Jahren zum Abitur. „Die Wiedereinführung des G9-Systems hat zu einer Entzerrung des Volumens geführt“, sagte der Schulleiter. Dadurch hätten Schüler der Klassen fünf und sechs kaum Nachmittagsunterricht. Jedoch sei die Betreuung bis in den Nachmittag durch die vielen Angebote sichergestellt. Mit einem russischen Theaterstück unter der Leitung von Jan Schneidereit und Barbara Feldmann wurden den Besuchern verdeutlicht, dass neben den Sprachen Englisch, Französisch und Latein auch Russisch unterrichtet wird. „Ab der Oberstufe bieten wir das Fach als eine weitere Fremdsprache an“, sagte dazu Jan Schneidereit.

Der Abiturjahrgang Q2 bot zum Abschluss der Veranstaltung Kaffee und Kuchen an. Tom van de Loo freute sich sowohl über den guten Zuspruch beim Tag der offenen Tür als auch auf die neuen Schüler, die die Schule vom Sommer an möglicherweise besuchen.