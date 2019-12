Hans-Jürgen Brinkmann (links) und Pfarrer Lars Kunkel (rechts) vom Verein Stolpersteine, Dieter Obermeyer (Freimaurerloge) und Stefanie Hillebrand vom Stadtarchiv zeigen auf die Stelle vor dem Gebäude Portastraße 23, an der Künstler Gunther Demnig an diesem Freitag um 9 Uhr den Gedenkstein für das jüdische Opfer Elfriede Bartz (1944 in Auschwitz ermordet) einbauen wird. Foto: Dominik Rose

Von Dominik Rose

So sehen die Stolpersteine aus. Dieser hier befindet sich vor dem Haus Herforder Straße 68. Foto: Dominik Rose Bad Oeynhausen (WB). „Was macht der Mann da?“, fragt der kleine Junge, der die Herforder Straße entlanggeht. Die Mutter antwortet: „Der fotografiert einen, nein, zwei Stolpersteine.“ Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Bad Oeynhausener Verein Stolpersteine in den vergangen zehn Jahren ganze Arbeit geleistet hat und die Aktion, bei der an die jüdischen Opfer der Nationalsozialisten erinnert wird, bei den Menschen in der Stadt angekommen ist. An diesem Freitag werden die letzten sieben Steine von Künstler Gunther Demnig verlegt.

„Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“ Das ist auf den Flyern des engagierten Vereins zu lesen. Und gegen dieses Vergessen von Namen, von Menschen aus dieser Stadt, von Opfern hat sich das Team um Pfarrer Lars Kunkel seit der Gründung des Vereins am 9. November 2009 massiv gewehrt: 27 Stolpersteine gibt es in Bad Oeynhausen schon, weitere sieben kommen an der Portastraße 23, an der Kaiserstraße 5 (zwei) und an der Bahnhofstraße 43 (fünf) dazu. Damit wird der Juden Elfriede Bartz (geb. Cantor), Berta und Emma Vorreuter, Thekla (geb. Mandelbaum), Liebmann, Wilhelm und Adolf Wolf gedacht.

„Damit endet aber nicht unsere Arbeit“

Nach Recherchen des Vereins und von Stefanie Hillebrand vom Stadtarchiv sind jetzt alle jüdischen Opfer auf Stolpersteinen aufgeführt. „Damit endet aber nicht unsere Arbeit“, sagt Vizevorsitzender Hans-Jürgen Brinkmann. Erstens werde man auch zukünftig mit den heimischen Schulen zusammenarbeiten, um den Kindern vom Nationalsozialismus und dessen Auswirkungen auf das Leben in der Stadt zu berichten – darüber hinaus wird das Wissen auch in die Kirchengemeinden, Vereine, Institutionen und Parteien getragen. Zweitens gibt es im kommenden Jahr erstmals zwei Stadtführungen zu den Stolpersteinen, die Christian Barnbeck übernimmt. Termine stehen noch nicht fest.

Vor allem angesichts der derzeitigen politischen Strömungen und Aussagen hierzulande sei es wichtiger denn je, die Vereinsarbeit fortzusetzen, sagt Pfarrer Kunkel. „Wir schließen lediglich das Stolpersteinprogramm vorläufig ab“, fügt er hinzu. Immer wieder fragen laut Kunkel Bad Oeynhausener auch beim Verein nach, wie sie helfen können. Die Freimaurerloge zum Beispiel hat für die letzten Stolpersteine gespendet. Die Herstellung und Verlegung eines Gedenksteins kostet 120 Euro.

Unterstützung vom Stadtarchiv

Bei den Biografien der Opfer, die auf den Steinen genannt werden, hilft Stefanie Hillebrand vom Stadtarchiv. Die Recherche ist oftmals kompliziert. „Spuren finden sich im Archiv in den Einwohnermeldekarten, Gewerberegistern, Adressbüchern oder Schülerverzeichnissen“, berichtet sie, „wenn man Glück hat, findet sich eine Zeitungsanzeige, ein Foto, vielleicht eine Postkarte vom Haus.“

Im aktuellen Fall für die Opfer Bartz und Wolf habe ein Entschädigungsantrag der überlebenden Angehörigen einen Einblick in die persönliche wirtschaftliche Lebenssituation vor und nach 1933 gegeben. „Die Wiedergutmachungsakten – beim Kreis angesiedelt – stellen eine der wichtigsten Quellen in der Biografierecherche jüdischer Mitbürger dar“, berichtet Hillebrand.

An diesem Freitag um 9 Uhr wird zunächst der Stolperstein an der Portastraße eingesetzt.

Kommentar

Der Verein Stolpersteine hat viel bewirkt. An 34 Stellen in der Stadt wird an eine furchtbare Zeit in unserem Land erinnert. Vor allem angesichts des Rechtsrucks in Deutschland muss immer wieder laut oder, wie bei den Gedenksteinen, gut sichtbar an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert werden. Jeder von uns sollte ein Stück dieser Verantwortung übernehmen. Der Bad Oeynhausener Verein hat dies bereits getan – und wird das weiterhin tun, auch wenn das Stolpersteinprojekt endet. Es sind spezielle Stadtführungen zu den Steinen geplant, und auch die Arbeit mit den heimischen Schulen geht weiter. Das ist wichtig!