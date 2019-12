Von Claus Brand

„Viele Bad Oeynhausener scheinen gar nicht zu wissen, wie schön ihre Stadt ist“, sagt Marita Scheer. Sie ist Autorin und Fotografin dieser Neuerscheinung. Dabei müsse man sich doch nur umschauen, um die Schönheiten zu entdecken. Die 73-jährige gelernte Bankkaufrau macht es immer wieder – mit ihrer Kamera. „Sie – und neuerdings auch mein Handy – habe ich immer dabei, um auch spontan ein Foto schießen zu können“, sagt sie.

Den Bildband gibt es ab sofort zu kaufen

Etwa 1500 Aufnahmen mit Motiven der Stadt hat sie inzwischen gemacht. 105 haben den Weg in ihren Bildband über Bad Oeynhausen gefunden, der von Mittwoch an erhältlich ist. „Der ‚Stadt-Bild-Verlag‘ aus Leipzig ist vor etwa einem Jahr an uns mit dem Vorschlag für das Projekt herangetreten“, sagt Hartwig Rösche. Mit Anette Gohlke, Denise Nürge und Uschi Stelze bildet er das Team der Buchhandlung an der Paul-Baehr-Straße. Stolz verkündet er: „Diesen Bildband gibt es nur bei uns. Auch im Internet kann man ihn nicht bestellen.“

Alles in allem hat es so vom ersten Kontakt zwischen Verlag und Buchhandlung auf der einen Seite und der Autorin und passionierten Hobbyfotografin auf der anderen Seite ein Jahr gedauert, bis das 60 Seiten umfassende Werk jetzt erschienen ist.

Und in der Stadtgeschichte Bad Oeynhausens kennt sich Marita Scheer bestens aus. Das Wissen hat sie sich über viele Jahre angeeignet. Seit dem Jahr 2002 lebt sie in Bad Oeynhausen. Aus Büren im Kreis Paderborn ist sie mit ihrem Mann Dieter in die Kurstadt gezogen. Er ist evangelischer Pfarrer im Ruhestand. „Besonders liebe ich den Kurpark und sein Gebäude, einfach einmalig“, sagt sie. Und so wohnt das Paar auch nur ein paar Minuten von der grünen Lunge Bad Oeynhausens entfernt, an der Wielandstraße.

Marita Scheer hat auch mehrmals Stadtführungen gegeben

Ihr Wissen über die Stadt gibt Marita Scheer im Auftrag des Staatsbades Oeynhausen seit 2005 auch immer wieder als Stadtführerin weiter. Das dreiköpfige Team bildet sie gemeinsam mit Doris Koch und Stephan Hollmann.

Die aus ihrer Sicht vielen schönen Seiten der Stadt vermittelt sie zudem auch noch auf andere Weise. „Ich biete Sitzführungen an, meist zwei Mal im Monat, in der Klink am Rosengarten und in den Johanniter-Ordenshäusern.“ Praktisch heißt das: Mit der Präsentation von Fotos und begleitenden Erläuterungen führt sie Patienten, die sich aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität nicht mehr selbst auf den Weg machen können, im übertragenen Sinn durch die Stadt.

In ihrem Bildband lässt sich Bad Oeynhausen mit seinen eindrucksvollen Gebäuden in überschaubarem Rahmen entdecken. An ein Vorwort mit vielen Informationen zur Stadt schließen sich Aufnahmen bedeutender Gebäude, von denen im Kurpark, über Kirchen, Logierhäuser, Kliniken und Krankenhäuser bis hin zu erst jüngst entstandenen Gebäuden, wie dem Mehrgeneration-Haus der Johanniter an der Weserstraße, an. Zudem finden sich Fotoimpressionen aus dem Bereich der Städtischen Museen, aus dem Sielpark, von der Aqua Magica und aus Ortsteilen.

Die Wandelhalle und das Badehaus I sind die Lieblingsmotive

Die erste Auflage des Bildbandes umfasst nach Angaben von Hartwig Rösche 950 Exemplare, Nachdruck nicht ausgeschlossen. Und Marita Scheer ist in der Buchhandlung Scherer gleich doppelt vertreten. Seit 2009 gibt es dort auch Postkarten mit ihren Motiven – zu verschiedenen Anlässen.

Die ersten Informationen für ihre Stadtführungen hat sie anfangs auf kleinen Karteikarten fein säuberlich notiert. „Damit hat alles angefangen“, erinnert sie sich. Eine Basis für ihr heutiges Wissen. Und die Frage nach ihren Lieblingsfotomotiven beantwortet sie nach kurzem Überlegen: „Dazu gehören sicherlich die Wandelhalle und das Badehaus I.“

Den neuen Bildband, nach Angaben der Buchhandlung Scherer derzeitig der einzige in dieser Form auf dem Markt, gibt es zum Preis von 19,80 Euro.