Bad Oeynhausen (WB/deh). Der Mensch im Vordergrund – das ist der Leitsatz vom Unternehmer Netzwerk Ostwestfalen-Lippe, kurz UNO, mit Sitz in Bad Oeynhausen. Im Januar dieses Jahres ist es offiziell an den Start gegangen. Bei einem Treffen sind nun Spenden im Gesamtwert von 6000 Euro an Vereine überreicht worden.