Von Gabriela Peschke

Unter den Teilnehmern ist Anna Dammeyer, Schülerin der zwölften Klasse an der Europaschule. Sie ist gekommen, um sich inspirieren zu lassen und Anregungen zu Themen mitzunehmen, die auch in ihrer Schule bewegt werden. Pensionärin Doro Nolting ist zum Ruhestand zurückgekehrt in ihre Geburtsstadt und will sich hier nun aktiv in Sachen Klimaschutz engagieren: „Jetzt habe ich endlich die Zeit dafür“, erklärt sie.

Veranstaltung als Mix aus Vortrag und Bürgerbeteiligung

Die Wandelhalle ist an diesem Abend gut gefüllt, die Stimmung ebenfalls gut. Der Bürgermeister und Mitarbeiter der Stadt haben die Veranstaltung als Mix aus Vortrag und Bürgerbeteiligung konzipiert: Zunächst blicken Achim Wilmsmeier und Klimamanager Andreas Witt zurück auf die Erfolge, die aus ihrer Sicht bereits in Sachen Klimaschutz erreicht wurden. Im zweiten Programmteil geht es um die Zukunftsplanung. Wie lässt sich Klimaschutz verbessern? Der Frage wird in vier Themenbereichen nachgegangen: Nachhaltige Mobilität, Städtisches Grün und Naturschutz, Energieeffizientes Wohnen sowie Gesundheit und Klimaschutz heißen die Oberbegriffe, zu denen die Anwesenden später Statements abgeben oder Fragen stellen können. Auch für eigene Erfahrungen, Zweifel und Kritik ist Raum da.

Die Verantwortlichen machten eine positive Bilanz auf: Schon früh sei die Stadt dem Klimabündnis beigetreten, längst seien zahlreiche Gebäude energetisch verbessert, führte der Bürgermeister aus. Aber: „Wir können noch deutlich mehr tun“. Klimaschutz sei eine Gemeinschaftsaufgabe. „Es geht nicht ohne Sie“, ermunterte er die Anwesenden und dankte zugleich für die große Resonanz auf die Veranstaltung. Dem schloss sich Klimamanager Andreas Witt an. „Fast 50 Prozent der Bewohner von Bad Oeynhausen haben einen Park in der Nähe“, führte er als Beispiel an für die lebenswerte „grüne“ Umgebung der Kurstadt. Doch das neue Klimaschutzkonzept ruhe sich nicht auf Bestehendem aus, sondern die Ziele orientierten sich am Pariser Klimagipfel. „Ein ambitioniertes Programm“, sagte Witt, für das man schon die Kinder gewinnen müsse. „Die könnten auch häufiger mit dem Rad zur Schule fahren“, warb er.

„Beim Thema Verkehr muss endlich gehandelt werden“

Doch die Bürger wollten es konkreter: „Zum Thema Verkehr und Radwegenetz ist alles schon mal gesagt worden. Jetzt muss endlich gehandelt werden“, warf ein Teilnehmer in die Runde, der im Themenkreis Mobilität mitgewirkt hatte. Eine Besucherin beklagte das Abtragen von mehr als 100 Jahre alten Bäumen für den Bäderbau im Siel. In der Diskussionsgruppe zum Thema „Stadtgrün/Naturschutz“ forderte sie von den Verantwortlichen mehr Bedacht und Nachhaltigkeit bei derartigen Entscheidungen.

Ein junger Teilnehmer warb für mehr E-Parkplätze und Ladesäulen. Eine Dame forderte die energieeffiziente Sanierung von Schulen und Schulhofbegrünung. Im Themenkreis Gesundheit und Klimaschutz wurde über neue und veränderte Krankheitsbilder durch den Klimawandel diskutiert und die Forderung nach frühzeitiger Gesundheitserziehung der Kinder laut. Verbote für Laubsauger wurden gefordert, Müllsammelaktionen angeregt, Wildblumenwiesen gewünscht. Preissenkungen beim ÖPNV, ein Stadtstrand für Rehme, Feinstaubreduzierung zu Silvester – die Liste der Ideen war lang, der Abend kurz.

Im März soll es womöglich weitergehen mit einer Folgeveranstaltung, die Hemmnisse und Hürden bei der Verwirklichung in den Blick nehmen wird. Wer sich mit Ideen beteiligen möchte, kann sich bei der Stadt melden, auch für eine Newsletter-Registrierung.