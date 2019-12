Von Lydia Böhne

Weihnachtsklassiker, die inzwischen nicht mehr wegzudenken sind, trug der Kinderchor der Musikschule vor. Neben „Dicke Rote Kerzen“ von Detlef Jöcker und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ gehörte auch ein kurzer, dreistimmiger Kanon zur Auswahl der Kinder. Unterstützung bekamen sie vom Publikum, das gerne in den Gesang des Stückes „Wieder erglänzt die adventliche Zeit“ einstieg. „Hier bekommen Sie etwas zum Mitsingen und zum Zuhören“, sagte Musikschulleiterin Beate von Rüdiger an das Publikum gewandt.

Viel Applaus gibt es für die Leistung des Saxofonensembles (Foto unten), das unter anderem „Mr. Sandman“ spielt. Foto: Lydia Böhne Viel Applaus gibt es für die Leistung des Saxofonensembles (Foto unten), das unter anderem „Mr. Sandman“ spielt. Foto: Lydia Böhne

Unter der Leitung von Beatrix Recktenwald durften auch die Nachwuchsmusiker des Stadtkinder- und Jugendorchesters ihr Können präsentieren. „Erst wird es feierlich, dann sentimental und anschließend noch etwas weihnachtlich“, moderierte Beatrix Recktenwald den Auftritt an. In Titeln bedeutete das: erst „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar, dann „Blowing in the wind“ von Bob Dylan und schließlich ein Potpourri aus Weihnachtsmusik, das stilecht mit roten Mützen auf den Köpfen vorgetragen wurde.

Big Bang spielt die Klassiker

Den Takt gaben als nächstes die Musiker des Saxofonensembles an. Mit der mitreißenden Interpretation von „Jingle Bell Rock“ heizte das Quintett dem Publikum ordentlich ein. „Unsere erfahrenen Hasen“, kommentierte Beate von Rüdiger. Erst vor zwei Wochen hat sich eine neue Formation mit dem Namen Klaviertrio Jazz gebildet. „Ich bin sehr gespannt, da ich sie auch noch nicht gehört habe“, sagte Beate von Rüdiger. Als Premierentitel hatte sich das Trio um Johannes Markus (Flügel), Yasuo Wada (E-Bass) und Anton Ramolla (Drums) das Stück „Have Yourself a Merry Little Christmas“ ausgesucht.

Aus erwachsenen Laien, Musikschülern und Lehrern setzt sich die Bigband der Musikschule zusammen. Klanggewaltig erfüllten die Instrumentalisten den Saal mit Melodien der Weihnachtslieder „Here comes Santa Claus“, „I’ll be home for Christmas“ oder „All I want for Christmas is you“, das in Begleitung von zahlreichen filigran klingenden Glöckchen noch einmal festlicher wirkte.

Nach einem besinnlichen Ausklang durch das traditionelle Stück „Stille Nacht“ bot die Bigband als fetziges Finale schließlich den Klassiker „Swing Machine“. Ein gelungener Abschluss für ein Konzert, das moderne und traditionelle Klänge in Einklang gebracht hat.