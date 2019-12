Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Wer in diesen Tagen den Weihnachtsmarkt in der Bad Oeynhausener Innenstadt besucht, der sollte genau hinschauen. Denn wie seit mehr als zwei Jahrzehnten haben erneut Jungen und Mädchen aus diversen Einrichtungen aus dem Stadtgebiet einen Großteil der insgesamt 60 aufgestellten Weihnachtsbäume mit selbst gebasteltem Schmuck dekoriert.

Geschmückte Weihnachtsbäume in Bad Oeynhausen Fotostrecke

Foto: Malte Samtenschnieder

„Wir freuen uns, dass sich auch in diesem Jahr wieder so viele Gruppen beteiligt haben“, sagte Kristina Quest dieser Zeitung. Sie ist bei der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH für die Organisation des Weihnachtsmarktes zuständig.

Etwa 40 Weihnachtsbäume habe der Nachwuchs aus Kitas, Schulen und Vereinen in diesem Jahr mit Engeln, Sternen, Kugeln und Co. verziert. Der Rest werde meist von Sponsoren geschmückt. Kristina Quest: „Es ist toll, dass uns auch in diesem Jahr wieder so viele unterstützt haben.“

Eifrige Baumschmücker

Folgende Einrichtungen und Institutionen haben in diesem Jahr selbst gebastelten Schmuck für die Weihnachtsbäume beim „Budenzauber“ in der Innenstadt beigesteuert: Kinderschutzbund Minden-Bad Oeynhausen, Kindertagsstätte „Die Altstadtspatzen“, Kindertagesstätte Spatzennest, Familienzentrum Luftikus, Kindergarten Kirchmäuse, Kindertagesstätte Rappelkiste, AWO-Familienzentrum Kindertagesstätte Bad Oeynhausen, Kinderstagesstätte „Die Altstadtmäuse”, Evangelischer Kindergarten Löwenzahn, Kindergarten Zwergenhaus, CVJM Lohe – Kinderkreis, Johanniter-Kindertageseinrichtung „Oeynhausener Schweiz“, Wichernkindergarten „Sausewind“, Grundschule Altstadt, Europaschule Bad Oeynhausen, Katholisches Pfarramt St. Peter und Paul (Kindergruppe #F-2015, Messdiener, Erstkommunion 2019/2020), Realschule Nord, Grundschule Eidinghausen. Alle Angaben ohne Gewähr