Bad Oeynhausen (WB/wa). Ein Video aus der Bali-Therme hatte nun vor dem Amtsgericht Bad Oeynhausen drastische Konsequenzen für einen 36-jährigen Badegast aus Bad Salzuflen: Weil er eine 46-jährige Frau teilweise entblößt in der Umkleidekabine mit seinem Handy filmte, verurteilte Amtsrichter Dr. David Cornelius den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 4200 Euro. Die Strafe fiel doppelt so hoch aus wie jene des Amtsgerichts Herford, das den Mann bereits vor drei Jahren wegen heimlicher Filmaufnahmen in einem Schwimmbad verurteilt hatte.

Auch wenn die Polizei das Handy nicht ausgelesen hatte, stand für Amtsrichter Dr. Cornelius die Schuld des Mannes zweifelsfrei fest. Entscheidend für das Verfahren war dabei die Aussage der 46-jährigen Betroffenen, die gemeinsam mit ihrer Tochter im August vergangenen Jahres die Therme am Nachmittag besucht hatte.

Das Opfer entdeckt ein Handy unter einer Bank

„Ich hatte meinen Schlüssel gesucht“, erinnerte sich die Zeugin vor Gericht. Dabei habe sie sich in ihrer Umkleidekabine gebückt, um auch unter der Bank nachzusehen. Dabei sei ihr ein schwarzes Smartphone aufgefallen, das jemand für Filmaufnahmen noch in der Hand hielt. Daraufhin habe sie durch Schreie auf sich aufmerksam gemacht und ihre Kabine verlassen, um den Täter zu stellen.

„Die Nachbarkabine war zu meiner Überraschung offen“, sagte die Frau aus, dabei habe sie den Angeklagten „in einer blauen Badehose mit dem Handy erkannt“. Ihre Tochter bestätigte, dass Mitarbeiter der Therme gekommen seien, um zu prüfen, ob alles in Ordnung sei. Ob von ihr ebenfalls Aufnahmen gemacht worden seien, könne sie nicht sagen, erklärte die 22-Jährige weiter.

Laut Erhebung des Gerichts hatte sich der Mann in einer weiteren Kabine eingeschlossen und versucht zu flüchten. Nach dem Vorfall war einer Mitarbeiterin aber aufgefallen, dass der Beschuldigte „erstaunlich schnell versucht hat, die Therme zu verlassen“, wie die 46-Jährige in ihrer Aussage bestätigte. Der Mann sei an der Rezeption gestellt und aufgefordert worden, seinen Rucksack zu öffnen. Dabei habe sie neben dem Handy auch die blaue Badehose wiedererkannt, sagte die 46-Jährige weiter. Noch in der Therme hätten alarmierte Polizeibeamte das Handy des 36-Jährigen sichergestellt.

Die Staatsanwältin rät dem Angeklagten zu einer Behandlung

An Stelle des Angeklagten „würde ich mich in Behandlung begeben“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Auch wenn sie keine Maßnahmen anordnen könne, gehe sie beim Beschuldigten von einer „krankhaften Störung aus, der man sich stellen muss“.

Der 36-Jährige machte zu den Vorwürfen selbst keine Angaben und weigerte sich noch in der Verhandlung, den Zugangscode zu seinem iPhone preiszugeben. Doch auch sein Hinweis, dass die Frau das Fabrikat seines Handys falsch wiedergegeben habe, half ihm nicht. Nicht nur habe die Geschädigte eindeutig schildern können, dass er das Handy „über einen längeren Augenblick“ zum Filmen eingesetzt habe, wie Dr. Cornelius betonte. Zudem sei der Mann wegen desselben Delikts in Herford bereits verurteilt worden.

Das Landeskriminalamt brauche daher das Gerät nicht auszulesen, führte Dr. Cornelius weiter aus. Die Tat des Mannes wertete er als „massiven Eingriff in die Privatsphäre“. Auch wenn das Handy eingezogen und die Verbreitung von Videos unterbunden worden sei, bleibe bei den Betroffenen Unsicherheit zurück „und das ist schlimm“.