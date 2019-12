Von Dominik Rose

Bad Oeynhausen (WB). Es knirscht in den Ohren. Die Trockenbauer arbeiten derzeit im Nordbahnhof an den Wänden. Bis Ende Januar muss alles fertig sein. Am 1. Februar übergibt die Stadt als Bahnhofsbesitzerin die ersten Räume an einen Mieter. Familie Meyer aus Bad Oeynhausen wird im Westflügel – wenn man aus der Innenstadt in Richtung Bahnhof schaut, ist es die linke Gebäudehälfte – eine Crêperie mit dem Namen „Gleis 3“ betreiben.