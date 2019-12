Unter der Leitung von Musiklehrer Manuel Doormann hat der Chor des Immanuel-Kant-Gymnasiums bei einem Konzert vor zahlreichen Zuhörern in der Cafeterie der Schule einen Einblick in sein vielfältiges weihnachtliches Repertoire geboten. Foto: Finn Heitland

Von Finn Heitland

Konzert am Immanuel-Kant-Gymnasium Bad Oeynhausen Fotostrecke

Foto: Finn Heitland

„Eigentlich wollten wir wegen des großen Musicals vor einigen Wochen kein Konzert, doch dann haben wir gemerkt, dass es ohne die Tradition nicht geht“, sagte Manuel Doormann. Der Musiklehrer leitet Orchester und Chor. Aufgrund der kurzen Zeit zwischen Musical und Weihnachtskonzert habe er zur Unterstützung auf ehemalige Schüler zurückgegriffen. Kurzerhand wurde ein Programm auf die Beine gestellt, das das Publikum in der Cafeteria des Gymnasiums begeisterten sollte.

Leise Töne und laute Klänge wechselten sich ab. Gesangseinlagen mischten sich mit dem Streicherensemble unter der Leitung von Musiklehrerin Pia Hofmann. Bekannte Weihnachtslieder wie „Sleigh Ride“ oder „Carol of the Bells“ standen auf dem Programm. „Der Fachpraxiskurs der Q1 hatte im Unterricht die Aufgabe, bekannte Weihnachtslieder zu verändern oder einen Popsong zu einem Weihnachtslied zu machen. Die Ergebnisse werden auch im Rahmen des Konzertes präsentiert“, sagte Manuel Doormann.

„Wanne be my Santa“

Erinnerungen an die bekannte A-cappella-Gruppe Wise Guys wurden durch eine A-cappella-Boy- und-Girl-Group geweckt. Im weiteren Verlauf präsentierte Dennis Nguyen eine Freestyle-Beatbox-Nummer. Mirjam Kortenbusch und Walid Larhrissi sangen „Baby it’s cold outside“ im Duett.

Die Auftritte aller Schüler wirkten routiniert und bereiteten viel Freude. „Ich würde gerne sagen, dass ich den Schülern dies alles beigebracht habe, aber den Großteil konnten sie schon vorher“, sagte Manuel Doormann. Im Rahmen des Unterrichtsprojekts, bei dem es darum ging, ein Stück zu verändern, schrieb eine der Gruppen den Song „Wanne be“ von den Spice Girls um. Kurzerhand hieß er „Wanne be my Santa. I want a present from you“. Zum Abschluss des Konzerts sangen alle Beteiligten gemeinsam mit dem begeisterten Publikum das Weihnachtslied „Hark! The Herald Angels Sing“, das Felix Mendelssohn Bartholdy komponiert hatte.

„Man vergisst den Stress und entspannt. Ich habe eine CD zu Hause, auf der viele Titel zu hören sind, die ihr gespielt habt. Eure Interpretation war deutlich besser“, sagte Schulleiter Dr. Tom van de Loo. Trotz einer nur vierwöchigen Vorbereitungszeit hätten die Beteiligten ein fantastisches Konzert präsentiert und dem Publikum eine perfekte Einstimmung auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage bereitet.