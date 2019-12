Zum 1. Januar übergibt Ingrid Ulrich die Mühlen-Apotheke nach stolzen 48 Jahren an Stefan Vahrenhorst. Foto: Eva-Lotta Dehne

Bad Oeynhausen-Rehme (WB/deh). Auf 48 Jahre Mühlen-Apotheke kann Apothekerin Ingrid Ulrich zufrieden und stolz zurückblicken. Die 83-Jährige übergibt zum 1. Januar die Rehmer Institution an ihren Nachfolger Stefan Vahrenhorst aus Minden.

Im Jahr 1972 hat Ingrid Ulrich ihre Apotheke im Alten Rehmer Weg 72 eröffnet. „Eigentlich waren nur maximal 20 Jahre geplant“, sagt sie. Da ihr Beruf aber auch ihr Hobby ist, wurden aus 20 Jahren mehr als das Doppelte.

Eine der modernsten Apotheken der Region habe sie damals aufgebaut und immer gut gepflegt, berichtet sie. In all der Zeit habe man nur die Rezeptur in einen anderen Raum verlegt. Sie habe nie eine Durchgangs-Apotheke gewollt, sagt Ingrid Ulrich. Und die Rehmer haben ihr den Wunsch erfüllt und sich als loyale Stammkunden erwiesen.

Kunden loben die Apotheke

Bei einer Kundenumfrage zum 40-jährigen Bestehen kamen rührende Kritiken zu ihrem Geschäft, berichtet sie lächelnd. „Meine Apotheke wurde damals als Wohlfühl-Apotheke bezeichnet.“

Von einigen Kunden hat sie zum Abschied auch ein Geschenk erhalten. „Eine bessere Kundschaft als die in Rehme hätte ich mir nicht wünschen können“, sagt die 83-Jährige.

48 Jahre sind eine lange Zeit. Aber weder die Apotheke noch Ingrid Ulrich sind in die Jahre gekommen. Ingrid Ulrich hat zwar noch keinen Plan für die Zukunft, ist aber immer noch voller Tatendrang. „Ich will jetzt erst mal die Herausforderung der digitalen Welt meistern“, sagt sie.

Die Fußstapfen für ihren Nachfolger sind in jedem Fall groß. Nach diesem habe sie auch lange gesucht, erklärt Ingrid Ulrich. „Ich wollte jemanden, der einfühlsam und warmherzig ist – jemanden, der genau zu meinen Kunden passt.“

Neuer Chef war bereits als Praktikant da

In Stefan Vahrenhorst (28) aus Minden hat sie diese Person gefunden. Bereits 2018 habe er durch ein Langzeit-Praktikum einen Großteil der Kundschaft kennenlernen können, sagt er. Mit dem Abschluss seines Studiums im vergangenen Monat kann er die Apotheke zum neuen Jahr übernehmen.

Eine Veränderung werde es zudem im Gebäude geben. Ingrid Ulrich hat dem Kleinen Theater Rehme für seine Aufführungen einen Raum ihrer Apotheke jahrelang zur Verfügung gestellt. Da in Zukunft eine neue Nutzung des Raumes für Schulungen oder Ähnliches geplant sei, müssen sich die Schauspieler andere Räume suchen (diese Zeitung berichtete). Das Verhältnis zu den Veranstaltern sei jedoch nach wie vor sehr gut, sagt Vahrenhorst. Sein Plan sei es, die Apotheke mit genau so viel Herz weiterzuführen wie seine Vorgängerin. Nichts werde sich ändern, sagt Vahrenhorst zudem. „Die Mitarbeiter und der Name bleiben auf jeden Fall“, betont er.