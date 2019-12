Von Freya Schlottmann

Bad Oeynhausen (WB). „Alles geht einmal zu Ende“, steht im Abschiedsschreiben von Autohändler Wilfried Blöbaum an seine Kunden. Für ihn ist es aber nicht nur der Abschied in den Ruhestand. Mit diesem Schritt geht auch die 98-jährige Familientradition des Autohauses Blöbaum an der Eidinghausener Straße zu Ende. Seinen Betrieb gibt der 68-Jährige nämlich künftig in fremde Hände – in die von Jakob Häring. Das Haus bietet den Kunden auch weiterhin mehrere Marken.

Seit 1979 ist Wilfried Blöbaum der Herr über den gleichnamigen Betrieb. Sein Großvater Wilhelm gründete das Familienunternehmen am 7. April 1921 in Eidinghausen, dort wo heute die große Kreuzung mit der Werster Straße ist. „Mein Opa hat damals noch Nähmaschinen und Zentrifugen verkauft“, erzählt Wilfried Blöbaum. In den 1930er Jahren sei dann eine Tankstelle dazu gekommen. Erst 1947 sei das Unternehmen, in dem auch Blöbaums Vater Willy sowie seine Mutter Anneliese viele Jahre gearbeitet haben, auf den Verkauf von Autos umgestiegen. „Die erste Marke, die damals vertrieben wurde, war ‚Tempo‘. Die hatten seinerzeit dreirädrige Pritschenwagen im Sortiment“, sagt der 68-Jährige. Erst 1954 sei dann die Marke Fiat ins Sortiment aufgenommen worden, das auch noch bis heute Bestand hat.

Wilfried Blöbaum hat schon als Zehnjähriger an Autos geschraubt

Die erste Tankstelle der Familie Blöbaum wurde in den 1930er Jahren gebaut. Damals stand sie dort, wo heute die Kreuzung Eidinghausener Straße/Werster Staße ist. Die erste Tankstelle der Familie Blöbaum wurde in den 1930er Jahren gebaut. Damals stand sie dort, wo heute die Kreuzung Eidinghausener Straße/Werster Staße ist.

Bereits als Zehnjähriger habe Wilfried Blöbaum in der Werkstatt seiner Eltern mitgeholfen. „Ich durfte damals schon die Motoren mit reparieren und diese auseinanderbauen“, blickt Blöbaum zurück. Dass er den Familienbetrieb eines Tages komplett übernehmen wird, stand dementsprechend schon früh fest. „Für mich und auch für alle anderen war klar, dass ich das machen werde. Mein älterer Bruder hatte im Gegensatz zu mir keinen Bezug zu Autos“, sagt der gebürtige Bad Oeynhausener.

In einer Lehre zum Kraftfahrzeugmechaniker, einem Maschinenbaustudium und schließlich noch in der Meisterschule vertiefte Wilfried Blöbaum seine Kenntnisse über und seine Leidenschaft für Autos dann weiter.

Als seine Mutter Anneliese, die das Autohaus als Geschäftsführerin führte, schließlich schwer erkrankte und sich sein Vater, dem die Immobilie gehörte, mehr und mehr aus dem Geschäft zurückzog, war Wilfried Blöbaum mit nur 28 Jahren plötzlich der alleinige Betreiber des Unternehmens. „Weil ich bereits in unserem Betrieb gelernt habe, war das aber kein Problem“, berichtet Blöbaum.

Seinerzeit beschäftigte der Unternehmer 20 Mitarbeiter, heute sind es 24. So beständig wie das Familienunternehmen, sind die Mitarbeiter dabei auch. „Einige sind zum Teil seit 45 Jahren bei uns. Zwölf unserer Mitarbeiter sind zudem seit mehr als 20 Jahren dabei. Und bis auf die Lehrlinge haben wir niemanden, der weniger als zehn Jahre bei uns arbeitet“, sagt Wilfried Blöbaum.

Mitarbeiter sollen bei Inhaberwechseln bleiben

In den 1960er Jahren waren die Werkstatt und die Tankstelle der Blöbaums noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite des heutigen Betriebsgeländes an der Eidinghausener Straße. In den 1960er Jahren waren die Werkstatt und die Tankstelle der Blöbaums noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite des heutigen Betriebsgeländes an der Eidinghausener Straße.

Stets allen gerecht zu werden und auch den Angestellten immer fair gegenüber zu bleiben, sei Blöbaum in seiner 41 Jahre dauernden Karriere als Autohausbetreiber stets wichtig gewesen, erzählt er. Weil Blöbaum selbst keine Kinder hat, die das Familienunternehmen weiterführen könnten, hat der 68-Jährige an einen neuen, fremden Geschäftsführer diesbezüglich auch einige wichtige Bedingungen gestellt. „Eine Voraussetzung war, dass meine Mitarbeiter abgesichert sind“, erklärt der 68-Jährige.

Nach langem Suchen hat Wilfried Blöbaum in Jakob Häring nun den richtigen Nachfolger gefunden. Der 33-Jährige, der in Dehme aufgewachsen ist und auch heute noch dort lebt, wird nicht nur den Familiennamen der Blöbaums weiter über dem Autohaus stehen lassen, sondern auch alle Mitarbeiter weiter beschäftigen. „Das Personal ist eingespielt, sehr qualifiziert und identifiziert sich mit dem Unternehmen. Herr Blöbaum hat gute Strukturen geschaffen. Wir werden den Betrieb deshalb zu 100 Prozent so übernehmen, wie er jetzt ist“, sagt Häring.

Für Häring ist das Autohaus berufliches Neuland

Ähnlich wie Wilfried Blöbaum damals, hat auch Jakob Häring eine „emotionale Verbindung“ zu Autos, wie er es selber nennt. Geschäftlich zu tun hatte der studierte Betriebswirt mit Autos bis dato aber noch nicht. „Ich bin seit sieben Jahren selbstständig und habe zuletzt vor viereinhalb Jahren eine Firma im Bausektor gegründet“, erklärt Häring. Die Suche nach einem Nachfolger habe Häring dann aber auf das Autohaus und diese Sparte aufmerksam gemacht. „Ich habe mich dann im Januar bei Herrn Blöbaum gemeldet“, sagt der 33-Jährige. Die Chemie habe einfach gepasst, sagen beide. „Für ihn ist es jetzt auch der richtige Augenblick, um das jetzt zu machen. Und er konnte im Vergleich zu allen anderen Interessenten am nachhaltigsten sagen, was er will“, sagt Blöbaum und sieht seinen Betrieb bei Häring in guten Händen.

Er selbst will sich aus dem Autohaus zum 1. Januar zurückziehen. Für Fragen stehe er Häring natürlich noch zur Verfügung. „Ansonsten bin ich Vorsitzender des Deutschen Fiat-Händlerverbandes und will das auch noch weiter fortführen. Damit habe ich auch genug zutun“, sagt er.