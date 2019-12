Von Freya Schlottmann

Bad Oeynhausen (WB). In der Weihnachtsgeschichte sind Maria und Josef in Bethlehem auf der Suche nach einer Unterkunft, bevor das Jesuskind geboren wird. Bereits in dieser Geschichte zeigt sich, dass das nicht ganz einfach ist. Den Mitgliedern des Kinderschutzbundes in Bad Oeynhausen geht es da ähnlich. Sie suchen ebenfalls dringend nach neuen Räumen für ihre soziale Arbeit. Und hoffen vielleicht auch dafür auf ein Weihnachtswunder.

Seit nunmehr zwei Jahren sucht das Leitungsteam des Kinderschutzbundes in Bad Oeynhausen eine neue, größere Wohnung, in der es die Kinder und Jugendlichen betreuen kann. Die derzeitigen 120 Quadratmeter, die der Verein in einem Wohnhaus an der Wilhelmstraße nutzt, reichen bei weitem nicht mehr aus.

„Pro Woche kommen zwischen 100 und 120 Kinder und Jugendliche zu uns. Einige von ihnen kommen täglich“, sagt Eva Wirsching, sozialpädagogische Leiterin des Kinderschutzbundes Bad Oeynhausen. Neben verschiedenen Angeboten zum Spielen, Basteln oder Beisammensein bietet der Verein vor allem auch eine Hausaufgabenbetreuung und Lernförderung an, die sehr gefragt ist.

Viele Kinder nutzen vor allem die Hausaufgabenhilfe

„Dank vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter können wir den Kindern eine Eins-zu-eins- oder Eins-zu-zwei-Betreuung bei der Hausaufgabenhilfe anbieten“, sagt Daniel Borcherding, Pädagoge beim Kinderschutzbund. Weil die Kinder für ihre Hausaufgaben jedoch viel Platz und vor allem Ruhe benötigen, musste dieses Angebot bereits vor einiger Zeit in das Begegnungszentrum Druckerei ausgelagert werden. „Es kostet immer einiges an Zeit, alles zusammenzupacken und mit den Kindern zur Druckerei zu gehen“, sagt Eva Wirsching. Die individuelle Lernförderung in eigenen Räumen anbieten zu können, wäre für alle Beteiligten daher ein großer Vorteil, erklärt die Leiterin weiter.

Gesucht wird deshalb eine Wohnung mit 200 bis 250 Quadratmetern mit etwa sieben Zimmern. „Wir haben uns bereits viele Wohnungen angeschaut. Bislang war allerdings noch nichts Geeignetes dabei“, sagt Dr. Joachim Meynert, Vorstand des Kinderschutzbundes Minden-Bad Oeynhausen. Die neue Bleibe müsse nämlich über mindestens drei Toiletten verfügen, im Erdgeschoss und vor allem im Zentrum von Bad Oeynhausen liegen. „Die Kinder müssen problemlos zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu uns kommen können“, begründet Daniel Borcherding den wichtigen Faktor der Lage. „Es ist schön zu sehen, dass unser Treff immer mehr gefragt ist. Viele Menschen wissen aber trotzdem noch nichts von unseren Angeboten. Deshalb müssen wir unbedingt direkt im Zentrum weiter wahrgenommen werden“, ergänzt Wirsching. Der Kinderschutzbund sei schließlich für alle Kinder offen. „Wir lehnen niemanden ab, egal wie viele Kinder schon bei uns sind“, ergänzt Borcherding.

„Wir wissen, dass wir Abstriche machen müssen“

Dass nicht alle Wünsche des Leitungsteams an eine neue Unterkunft erfüllt werden können, ist klar. „Wir wissen, dass wir Abstriche machen müssen“, erklärt Borcherding. Ein Garten wäre zwar ideal, wenn die neue Bleibe aber im Zentrum läge, könnten auch die Spielplätze genutzt werden, meint die Leiterin.

Der Kinderschutzbund stehe bereits in engem Kontakt mit dem städtischen Wirtschaftsförderer Patrick Zahn, dem Jugendhilfeausschuss und dem Jugendamt, die immer mal wieder Tipps geben, sagt Meynert. „Weil es aber nur sehr wenige Wohnungen nach unseren Bedürfnissen gibt, stellen wir uns jetzt etwas breiter auf und suchen alternativ nach Häusern“, sagt Joachim Meynert. Für den Umbau eines Hauses könne der Verein Fördergelder beantragen. Finanziert wird der Kinderschutzbund ansonsten zum Großteil aus Zuschüssen der Stadt sowie durch Spenden und Fördergelder. „Wir suchen deshalb auch etwas, wo wir langfristig bleiben können“, sagt Eva Wirsching.

Eine Deadline für den Umzug gibt es laut Meynert momentan nicht. Wichtiger sei, dass die Räume zu den Nutzungsansprüchen passen. Allerdings seien einige Wände in der derzeitigen Unterkunft an der Wilhelmstraße nass, sodass auch dort auf kurz oder lang renoviert werden müsse und dieses die Arbeit des Verein dann noch weiter einschränken würde.