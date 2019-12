Bei der Aufführung der Kantaten I bis III aus Bachs Weihnachtsoratorium ist die Auferstehungskirche am Kurpark am vierten Advent ausverkauft. Foto: Malte Samtenschnieder

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Seit der Uraufführung an den Sonntagen zwischen Weihnachten 1734 und dem Dreikönigsfest 1735 zieht Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium die Zuhörer in seinen Bann. So auch am vierten Advent in der Auferstehungskirche am Kurpark. Unter der Leitung von Kreiskantor József Opicz waren die ersten drei der insgesamt sechs Kantaten zu hören.