Von Kristin Wennemacher

Bad Oeynhausen ( WB). Zum traditionellen Wiedersehen von Freunden und Familie haben sich an Heiligmorgen hunderte Besucher auf dem Weihnachtsmarkt getroffen. Der starke Regen war für sie kein Problem. Denn unter zahlreichen Dächern konnten sie Getränke wie Glühwein, Kakao oder Bier im Trockenen genießen.

Heiligmorgen 2019 in Bad Oeynhausen Fotostrecke

Foto: Kristin Wennemacher

Die Kinder fuhren mit den Karussells, auf der Eisbahn drehten Schlittschuhläufer ihre Runden und an den Ständen entwickelten sich viele interessante Gespräche. Alle Generationen waren vertreten. Nur das Wetter hätte besser mitspielen können: Es regnete so stark, dass sich vielerorts schwer überwindbare Pfützen bildeten, etwa nahe dem Standort des Schweinebrunnens.

Großes Zelt neben der Eisbahn gut besucht

Glücklicherweise gab es an vielen Ständen die Möglichkeit, sich unterzustellen. Im großen Festzelt neben der Eisbahn tummelten sich die meisten Besucher und fanden dort Schutz vor den Wolkenbrüchen.

Nach dem Abitur zieht es viele Schüler in andere Städte. Erst an Weihnachten kommen sie zurück in ihre Heimat. Das trifft auch auf Anneke Korte und ihre Freunde zu. Sie selbst blieb ihrer Heimat treu. Aber zum Studieren zogen ihre Freunde nach Lübeck, Frankfurt und Hamburg. Etwa vier Mal im Jahr trifft sich die Gruppe. „Zur großen Feier sehen wir uns immer wieder“, sagte sie.

Aus den Niederlanden angereist

Unter einem kleinen Zelt fanden Sabine Blume und ihre Begleiter vor dem Regen Schutz. Sie kommen aus der Umgebung von Bad Oeynhausen und besuchen seit etwa 30 Jahren gemeinsam den Weihnachtsmarkt an Heiligmorgen.

Aus den Niederlanden war Inka van Uem mit ihrer Familie nach Bad Oeynhausen gereist. Ihre beiden Söhne Robin (10) und Sander (8) machten die Eisbahn unsicher und hatten auf der Fläche sichtlich Spaß. „Für Weihnachten muss ich nach Hause“, sagte die Mutter. Jedes Jahr besuchen sie an Heiligmorgen den Weihnachtsmarkt.

Gut besuchter „Hexenkessel“

Neben der Eisbahn fanden Marcel Tarin und seine Freunde unter einem Dach Platz. Schon seit der Kindheit kennt sich die Gruppe und trifft sich nur noch wenige Male im Jahr. Seit 15 Jahren sehen sich die meisten auf dem Weihnachtsmarkt wieder. „Das Treffen an Heiligmorgen gehört dazu“, sagte Marcel Tarin im Gespräch mit dieser Zeitung. Neben einem Glühwein-Stand verbrachten Claudia und Stephan Huchel den Vormittag mit ihren Freunden. Auch sie treffen sich jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt: „Es ist immer ein zufälliges Wiedersehen”, sagte Claudia Huchel.

Neben vielen anderen Buden war auch der Stand „Hexenkessel“ von Ute Meyer an Heiligmorgen sehr gut besucht: Glühwein und Kakao standen ganz weit oben auf der Liste der Kunden. Dabei kam „Gingle Bells“ – das diesjährige spezielle Getränk mit Gin – sehr gut an. Dass der Weihnachtsmarkt trotz des schlechten Wetters gut gefüllt war, überraschte sie aber nicht: „Die Leute haben sich verabredet und planten das Treffen schon länger“, sagte sie. Ihnen mache etwas Regen nichts aus.