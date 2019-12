Bad Oeynhausen (WB/LaRo). Schlangenlinien-Fahrt auf der Autobahn 2 in Bad Oeynhausen: Die Polizei hat am Freitag einen Lkw-Fahrer (49) angehalten, der betrunken am Steuer saß. Mit seinem Gespann transportierte er drei Sprinter. Sein Führerschein wurde sicher gestellt.