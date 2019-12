Bad Oeynhausen (WB/mcs). Viel Aufmerksamkeit hat am Freitagabend die Suche nach einem Rentner aus Bad Oeynhausen auf sich gezogen. Der 72-Jährige wurde nach Angaben der Polizei seit 18 Uhr vermisst.

Im Rahmen der großen angelegten Suchaktion der Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber und ein Personensuchhund im Einsatz waren, wurde in den Abendstunden das Fahrzeug des Rentners im Ortsteil Dehme gefunden. Der eingesetzte Hund konnte die Spur des Vermissten aufnehmen, die jedoch in den angrenzenden Weserwiesen endete. Für die Suche zu Wasser war außer der Wasserschutzpolizei auch ein Feuerwehrboot im Einsatz.

Die Suchmaßnahmen wurden laut Polizei am Freitag gegen 23 Uhr ohne Ergebnis abgebrochen und sollten am Folgetag im Hellen fortgesetzt werden. Die Ermittlungen zu den Gründen für das Verschwinden des Rentners dauern an.

Der 72-Jährige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,90 Meter groß, sehr schlank, graues schütteres Haar, bekleidet mit grüner Jacke, schwarzer Jeans und Hausschuhen. Der Mann führt einen Gehstock mit sich.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Minden unter Telefon 0571/88660.