Von Frank Dominik Lemke

Balletttänzer leben im Moment. Die Pirouette? Braucht jahrelange Übung. Die Arabesque? Eine grazile Pose, die durch Konzentration leicht und anmutig wirkt. Das Gastspiel im Theater im Park war ausverkauft. 500 Zuschauer waren gespannt, wie das Nationalballett die Geschichte erzählen würde. Das Licht erlischt. Die Musik von Tschaikowski erklingt. Der Vorhang hebt sich, und vor den Augen der Zuschauer entfaltet sich die Szene eines tanzenden Hofstaates, der ein Fest um den Prinzen Siegfried feiert.

Der Prinz ist nachdenklich

Der Jüngling ist gerade volljährig geworden. Der König gibt seinem Sohn zu verstehen, dass es an der Zeit ist, sich eine Frau zu suchen. Er tanzt von Schönheit zu Schönheit und zieht ihre Blicke auf sich. Doch am Ende bleibt Prinz Siegfried nachdenklich zurück.

Der „Schwanensee“ des Russischen Nationalballetts ist ein reiner Ausdruck von Tanz und Emotionen. Niemand spricht. Alle Schauspieler erzählen die Geschichte ihrer Figuren mit ihren Körpern. Aleksei Riumin spielt einen edlen und schönen Prinzen. Tania Cherepanova gibt sich als stolze Königin.

„Schwanensee“-Aufführung in Bad Oeynhausen Fotostrecke

Foto: Frank Dominik Lemke

Die Tänzer verleihen dem Hofstaat den Ausdruck einer illustren Gesellschaft, die das Leben feiert. Die Choreografien wirken leicht und anmutig. Die Gesichter der Schauspieler lachen, lieben und trauern. In dem Schauspiel zeigt sich die Hingabe jahrelanger Übung der Tänzer.

Die Tragik des Stücks entfaltet sich im zweiten Akt. Siegfried geht durch den Schlosspark und folgt einem Zug wilder Schwäne. Dort beobachtet er das seltsame Treiben des machthungrigen Zauberers Rotbart, der bald wieder verschwindet. Die Schwäne kommen zurück. Um Mitternacht verwandelt sich der schönste Schwan in die Prinzessin Odette. Ihr schwört Siegfried seine ewige Treue und bricht damit den Zauber von Rotbart, der Odette in die Gestalt des Schwanes zwingt. Doch der hinterlistige Zauberer will sie für sich behalten.

Zuschauer sind still und gebannt

Das Publikum ist von der Vorstellung wie gebannt – so war es auch schon am Vormittag . Die Zuschauer sitzen still auf ihren Plätzen und verfolgen jede Wendung der Handlung. Sie sehen, wie der Hofnarr beim Tanz über die Bühne zu fliegen scheint, wie sich Rotbart eifersüchtig auf den Prinzen stürzt und wie Siegfried auf die Täuschung des dunklen Zauberers hereinfällt. Der hat seine Tochter als Odette verkleidet und führt sie dem Prinzen vor. Siegfried schwört ihr ewige Treue und bricht damit wider Willen seinen Schwur, den er der echten Schwanenprinzessin gegeben hat. Odette scheint verloren.

Doch in dieser Interpretation des „Schwanensees“ von Vladimir Begichev und Vasily Geltser kämpft Siegfried am Ende gegen Rotbart und besiegt ihn. Das Publikum im Theater im Park atmet erleichtert auf, als mit Rotbarts Leben auch der Bannzauber erlischt. Am Ende siegt die Liebe über das Böse und die Gäste im voll besetzten Theatersaal applaudieren begeistert dem Ensemble des Russischen Nationalballetts. Wer die Aufführung gesehen hat, wird sich lange an anmutige Bilder einer wunderbaren Liebesgeschichte erinnern.