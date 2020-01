Der seit dem 27. Dezember vermisste 72-jährige Mann aus Bad Oeynhausen lebt nicht mehr. Laut Polizei haben zwei Angler am Montagnachmittag den leblosen Körper in der Weser in Höhe des Lohbuschteichs im Ortsteil Dehme entdeckt und die Polizei informiert. Foto: Jörn Hannemann