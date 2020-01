Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Dass es am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) immer wieder zu Verunreinigungen oder Sicherheitsproblemen kommt, hat sich in der Kur­stadt bereits herumgesprochen. Damit die Nutzer der Tiefgarage unter dem ZOB „sicherer durch ein wesentlich sauberes Treppenhaus“ zu ihren Autos gelangen, haben die Stadtwerke Bad Oeynhausen eine vierstellige Summe in die Hand genommen. Mit einem Kartenleser sollen von nun an nur noch diejenigen in die Tiefgarage kommen, die dort auch parken.