Von Gabriela Peschke

Mit bitterem Unterton

Trotz des bitteren Untertons wurde in dem gesellschaftskritischen Stück des bekannten tunesischen Autors Eric Assous viel gelacht, und am Ende feierten die Zuschauer das Ensemble der Hamburger Kammerspiele mit reichlich Applaus. Zu Recht: Denn eleganter Wortwitz, echte Situationskomik und gut platzierter, klassischer Humor gaben der Komödie einen ganz eigenen Spannungsbogen; wenngleich der „Zerrspiegel“ provokanter Selbstinszenierung der Protagonisten immer nur einen Handgriff weit entfernt war.

Eigentlich hätte es so nett werden sollen, als Melanie und Greg (Sina-Marie Gerhardt und Ole Schloßhauser) spontan Besuch von Noel und Charline (Stefan Jürgens und Helene Kowalsky) erhalten. Doch schnell stellt sich heraus, dass Noel antisemitischer Gesinnung ist – und dies ohne Umschweife offen kundtut: „Unehrlich und niederträchtig, so sind die Juden“, glaubt der Immobiliengigant zu wissen.

Überraschungsgäste treffen auf einen alten Freund der Familie

Und „Latinos“ sind in seinem Weltbild schlichtweg überflüssig, hat er doch einen Südamerikaner durch Bauchschuss offenbar lebensgefährlich verletzt und kommentiert dies mit den Worten: „Wenn der tot wäre, wäre es für die Gesellschaft auch nicht schade. Ist doch nur ein Latino.“ Der Autor bedient an der Person des Noel schließlich alle Klischees vom ignoranten Neureichen, die am Ende in Selbsterhebung durch Niedertracht gipfeln.

Unglücklicherweise treffen die Überraschungsgäste auf einen alten Freund der Familie: Jeff (Volker Zack). Der kleine Jeff ist hysterisch, frustriert, ein klassischer „Loser“ – und er ist der Verflossene von Charline. Meint er doch, er könne sie zurückgewinnen, indem er ihren Verlobten im Vorfeld diskreditiert: „Ist er behindert? Schwarz? Ein Kinderschreck? Oder gar schwul?“ Seine blinde Eifersucht führt ihm die Zunge – und die Zuschauer auf den Weg, auf dem es fortan weitergehen wird. Denn die Protagonisten offenbaren – einer nach dem anderen – ihre Vorurteile und Geringschätzung gegenüber Andersdenkenden oder Minderheiten. „Noel? So heißen nur Idioten!“

Blick auf eine selbstgefällige Gesellschaft

Dazwischen, geschickt eingewebt, enthüllt eine zweite Erzählebene die Verstrickung des Glamour-Gatten Greg („Wenn die Ehe ein Gefängnis ist, war ich ein Vorzeigesträfling“) in eine Affäre mit Charline. Lügen, Peinlichkeiten, Heuchelei – hier sind sie an der Tagesordnung. Pikanterweise säuselt Melanie zu Beginn, man sei Mitglied der Stiftung Barmherzigkeit. „Es ist kein Widerspruch, im Luxus zu leben und zugleich von einer gleichberechtigten Gesellschaft zu träumen“, flötet sie dem Publikum entgegen. Doch wie ist es bestellt um ihre eigene Integrität? Um ihre marode Ehe? Um ihre süffisanten Freunde?

Das Stück lässt Fragen offen, die länger nachklingen als der Applaus. Denn der Blick auf eine selbstgefällige Gesellschaft, die sich integer gibt, aber sowohl offen als auch heimlich „das Andere“ zum Feind erklärt, schiebt sich mit beklemmender Aktualität vor die humorvolle „Verpackung“ der französischen Komödie.

Und so steht dem Zuschauer frei, es als ein „Happy-End“ anzusehen, dass der brachiale Noel und die unkritische Charline letztlich doch nicht heiraten.