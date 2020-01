Von Finn Heitland

Christian Heinen als Vorsitzender bestätigt

Als erster Vorsitzender wurde Christian Heinen bestätigt. Das Amt seines Stellvertreters bekleidet Marcel Butzkies. Er ist zudem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Volker Mellies ist neuer Schriftführer. Sebastian Hruby wird als sein Stellvertreter aktiv sein. Als Mitgliederbeauftragter wurde Julian Plöger gewählt. Ruth Weitkamp ist Seniorenbeauftragte.

In den Wahlbezirken wurden Volker Mellies, Ralf Sensmeyer, Dirk Rahlmeyer und Mohamed Mawassi als Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September aufgestellt. Der mit knapp 50 Mitgliedern drittgrößte SPD-Ortsverein Bad Oeynhausens möchte sich mit neuen Mitgliedern auch als Team neu formieren.

Freude über neuen Einzelhandelsmarkt in Dehme

„Unsere Agenda ist es, enger zusammenzuwachsen und vermehrt die sozialen Medien wie Instagram zu nutzen, um auch junge Leute anzusprechen“, sagte Marcel Butzkies. Volker Mellies bringe Erfahrungen und Informationen zu gesundheitlichen Themen mit. Mohamed Mawassi werde sich als neues Mitglied und nominierter Kandidat im Wahlbezirk Eidinghausen-Ost für die Themen Jugend, Bildung und Sport engagieren. Der an der Europaschule tätige Lehrer wolle die Entwicklung in den genannten Bereichen nicht nur im Ortsverein, sondern auch in der Stadt vorantreiben.

Zufrieden blickt der SPD-Ortsverein nach Dehme. Man sei froh über den dortigen neuen Einzelhandelsmarkt. „Uns freut sehr, dass die Nahversorgungslücke nach Jahren geschlossen wurde. Dafür hat sich Dietrich Langenbruch eingesetzt“, sagte Marcel Butzkies. Im Mittelpunkt kommender Vorstandssitzungen werde die Kommunalwahl stehen. „Von den Erfahrungen und dem Wissen der Mitglieder können wir profitieren“, sagte Butzkies.

Horst Hachmeister, Reinhold Bohnenkamp und Hugo Eikmeier geehrt

Geehrt wurde Horst Hachmeister für seine 40-jährige Zugehörigkeit zur SPD. Für 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD wurden Reinhold Bohnenkamp und Hugo Eikmeier ausgezeichnet. Die Ehrungen nahm die Landtagsabgeordnete Angela Lück vor. Sie überreichte Urkunden und Ehrungsnadeln. Zudem erhielten die Geehrten vom Ortsverein jeweils ein Exemplar des Buches „Steuern- der größte Bluff“ vom neuen SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans.