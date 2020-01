Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Ernst-Ludwig Homann ist glücklich. Der 74-jährige Bergkirchener ist gerade von seinem jüngsten Besuch in Ribnita zurückgekehrt. Dort unterstützt die Moldawienhilfe der Kirchengemeinde Bergkirchen vielfältig die Arbeit des Hilfswerkes Swet um Missionsleiter Alexander Panchina (diese Zeitung berichtete). Geglückt ist in diesem Jahr eine Premiere. Erstmals wurden die Pakete für hilfebedürftige Menschen zum orthodoxen Weihnachtsfest am 6. Januar nicht zuvor in Bad Oeynhausen, sondern mit dem notwendigen Vorlauf in Ribnita gepackt. „Damit betreiben wir zusätzlich lokale Wirtschaftsförderung“, meint Homann.

Immer aufwendigere Zollformalitäten und Zölle

Praktisch heißt dies: Bislang sind die Weihnachtspakete von den Spendern in Bad Oeynhausen nach einer Liste selbst zusammengestellt worden und mit einem Lkw nach Moldawien gebracht worden. Immer aufwendigere Zollformalitäten und Zölle hätten dies, meint Homann, zuletzt aber schwieriger gemacht. „Letzteres muss im passenden Verhältnis zum Wert des Paketinhaltes von etwa 20 Euro stehen“, sagt er. So habe man mit Blickrichtung auf die jüngste Weihnachtshilfe entschieden, Geldspenden zu sammeln, und die Produkte für die Pakete in Ribnita und Umgebung zu kaufen. Homann: „Das braucht einen gewissen Vorlauf. Dort ist vieles nicht von einem Tag auf den anderen zu haben.“

In Bad Oeynhausen habe er mitunter gehört, „dass es gerade Familien am besonderen Moment gefehlt habe, die Sachen für eines der Pakete zusammenzustellen, und es zu packen“, erklärt er. So haben Eltern zum Beispiel ihre Kinder in den Vorjahren entscheiden lassen, ob und welches Stofftier oder welches andere Spielzeug sie für ein Paket für ein Kind in Ribnita beisteuern möchten. Homann: „Das fällt nun weg.“ Daher habe er auch Sorge gehabt, ob eine ausreichend hohe Geld-Spendensumme zusammenkommt, um Pakete wie im bisherigen Umfang nun durch Alexander Panchina, seine Familie und Helfer aus der Gemeinde packen lassen zu können. Doch auf die Bereitschaft zur Hilfe der Menschen in Bad Oeynhausen für die Moldawienhilfe sei Verlass. 15.000 Euro seien gespendet worden. So konnten während seines Aufenthaltes in Ribnita fast 2000 Pakete verteilt werden.

Auch etwa 60 Straßenkinder wurden bedacht

Die Pakete wurden rund um das orthodoxe Weihnachtsfest übergeben, vor allem auch in Einrichtungen, die vom Hilfswerk Swet unterstützt werden, aber auch in deren Umfeld. Homann und seine Begleiter aus Bergkirchen, Friedhelm Fischer und Wilfried Dankert, besuchten so, wie in den Vorjahren, unter anderem ein Altenheim, richteten zum Fest ein Essen für Menschen mit Behinderung und Bedürftige mit Geschenkübergabe aus. Etwa 260 Personen waren gekommen. Ferner wurden Pakete am Rande von Gottesdiensten verteilt. Homann: „Die Kirche in Ribnita ist zentraler Treffpunkt.“ Auch etwa 60 Straßenkinder sind dort bedacht worden. Aber auch bedürftige Familien in Ribnita und Umgebung wurden besucht. Homann: „Auch im Namen der Gemeinde bedanke ich mich bei allen, die das möglich gemacht haben.“

Jüngster Besuch soll nicht der letzte gewesen sein

Und sein jüngster Besuch dort wird wohl nicht der letzte gewesen sein. „Ernst-Ludwig, kommst Du wieder?“ Diese Frage habe er oft gehört. Wenn es seine Gesundheit zulasse, beantwortet er sie mit einem klaren „Ja“. Gerne nimmt er Begleiter mit, um einen Blick hinter die Kulissen der Hilfsaktion zu ermöglichen. Dieses Mal waren es Friedhelm Fischer und Wilfried Dankert. Homann: „Es ist wichtig zu sehen, wo und wie Hilfe ankommt.“ So freuten sich zum Beispiel gerade auch die Bewohner in dem Altenheim über ihr Paket. Homann: „Sie wohnen oft zu sechst oder siebt in einem Zimmer, mit kaum Privatsphäre. Da ist ein eigenes Geschenk etwas ganz Besonderes.“

Kommentar

Die Premiere ist gelungen. Dieses Mal hat Ernst-Ludwig Homann federführend erstmals Geldspenden gesammelt, um das Verteilen von Paketen an hilfebedürftige Menschen in Ribnita zu ermöglichen. Er hatte Sorge, dass aufgrund der Veränderung nicht genug Geld zusammenkommt, um Pakete in bisheriger Zahl überreichen zu können. Das genau dies gelungen ist, beweist, wie tief verankert die Spendenaktion inzwischen hier vor Ort ist, auch wenn der emotionale Moment, ein Paket selber zu packen, nicht mehr möglich ist. Claus Brand