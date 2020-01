Alkoholwert von zwei Promille

Aufgefallen war der Bad Oeynhausener im Oktober des Vorjahres zunächst nur, weil er als Radfahrer mit einem Handy telefoniert hatte. Das fiel um die Mittagszeit einer Polizeistreife auf, die den Beschuldigten stoppte und kontrollierte. Wie das Gericht im Verfahren feststellte, hatten die Beamten dabei einen Alkoholwert von zwei Promille im Blut des Mannes festgestellt. Das führte nicht ohne Grund zur Anklage wegen vorsätzlicher anstatt fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr. Denn bereits 2015 hatte der Kreis Minden-Lübbecke in einer an den Beschuldigten gerichteten Ordnungsverfügung bestimmt, „dass Sie kein Fahrrad auf öffentlichen Straßen benutzen dürfen“, wie der Amtsrichter dem Angeklagten aus dem Beschluss zitierte.

„Zum Glück habe ich niemanden verletzt.“

Mit Freunden habe er zuvor „die ganze Nacht durchgemacht“, erklärte der Mann vor Gericht, dabei habe er reichlich Wodka und Bier getrunken, „wie viel genau, kann ich nicht sagen.“ Er habe sich nach der Feier aufs Rad gesetzt, weil das besser gewesen sei, „als zu Fuß zu laufen.“

„Ich bin immer sicher“, entgegnete er auf die Frage des Richters, ob er sich seiner Fahrt mit so viel Alkohol überhaupt gewachsen gefühlt habe. „Aber es war die falsche Entscheidung“, fügte er hinzu. „Doch zum Glück habe ich niemanden verletzt.“

Langes Vorstrafenregister

Aufgrund des langen Vorstrafenregisters könne keine Geldstrafe mehr verhängt werden, führte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer aus und forderte eine Freiheitsstrafe von vier Monaten zur Bewährung. Dem schloss sich auch der Richter an. Der Angeklagte sei zwar voll geständig, aber bereits abgesessene Gefängnisstrafen seien ebenfalls zu berücksichtigen, führte Dr. Cornelius in seiner abschließenden Begründung aus. Weil der Angeklagte keine Arbeitsstunden ableisten wollte, erlegte der Richter ihm zudem die Geldstrafe an eine gemeinnützige Einrichtung auf. 900 Euro muss der Beschuldigte an ein Tierheim bezahlen, wenn das Urteil rechtskräftig wird.