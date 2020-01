Von Eva-Lotta Dehne

Bad Oeynhausen (WB). Ein veganer Kochkurs, ein Vortrag über Afrika oder ein Sprachkurs auf Japanisch gefällig? Das neue Programm der Volkshochschule (VHS) Bad Oeynhausen ist da. Semesterbeginn ist am Montag, 10. Februar.

„Kursteilnehmer, Dozenten und Mitarbeiter sollen bei uns im Mittelpunkt stehen“, sagte Marco Düsterwald, neuer Direktor des Zweckverbundes Minden-Bad Oeynhausen. Deshalb heißt das Motto auch „...und mittendrin der Mensch“.

In den vergangenen Jahren habe sich die VHS stets weiterentwickelt. 2019 seien 512 Kurse mit etwa 4500 Teilnehmern veranstaltet worden. Besonders vegane Kochkurse seien gut angekommen, erläuterte Düsterwald.

Geschäftsstellen-Leiterin Gabriele Ujvári fügte hinzu: „Unsere Computerkurse waren ebenfalls gefragter als in den Vorjahren.“ Das Ziel für 2020: das Niveau halten beziehungsweise weiter ausbauen. Dafür wolle man enger mit der Geschäftsstelle in Minden zusammenarbeiten. Auch eine intensivere Kooperation mit Bad Oeynhausener Institutionen wie der Stadtbibliothek oder der Musikschule sei geplant.

310 Kursangebote sind für das erste Semester geplant

Außerdem möchte die VHS eine neue Zielgruppe für sich gewinnen. „Wir möchten mit Schulen und außerschulischen Lernorten zusammenarbeiten, um Jugendliche und junge Erwachsene anzusprechen“, erklärte Düsterwald.

310 Kursangebote wurden im neuen Semester für Interessierte geplant. Das Programmheft liegt in öffentlichen Einrichtungen, beispielsweise Apotheken oder der Stadtbibliothek, aus. Interessierte dürfen sich unter anderem auf folgende Programmpunkte, teils ist eine Anmeldung erforderlich, freuen:

Ein Bildervortrag über gemeinnützigeProjekte in Afrikawird am Donnerstag, 2. April, von 19.30 bis 21 Uhr veranstaltet. Fünf Monate lang reiste Agnieszka Mazur über den ganzen Kontinent. Im Vortrag zeigt sie Bildmaterial aus ihrem Dokumentarfilm und berichtet über Länder, Kulturen und Leute. Eintritt: acht Euro.

Vom Insektenstreben bis zu den Wegen der Weiterbildung

Referent Karl-Heinz Niehus wird am Donnerstag, 26. März, um 19 Uhr einen Vortrag über das Insektensterben halten. Veranstaltungsort ist der Versammlungsraum der Firma Grübbel, Hinterm Schloss 3. Der Eintritt ist frei.

„Wege zur Weiterbildung“ heißt ein neues, kostenloses Beratungsangebot. Berufstätige, die sich in einem Veränderungsprozess befinden, können sich bis zu neun Stunden lang individuell von einem Experten beraten lassen. Gemeinsam werden neue Ziele und Möglichkeiten für die Umsetzung erarbeitet. Die Informationsveranstaltung für die Reihe wird am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr im Vortragsraum der VHS veranstaltet.

Im Bereich Gesundheit, Fitness und Sport werden Themen von Kopf bis Fuß abgedeckt. Vorträge über Diabetes, Zahngesundheit oder Krampfadern sind nur einige der Angebote.

Ratgeber zu Lebensweisen, Fremdsprachenkusre und Foto-Ausstellungen

„Vegan – na und?“ richtet sich speziell an Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene. Am Samstag, 25. April, von 10 bis 13 Uhr können die Teilnehmer sowohl Infos über die vegane Lebensweise erhalten als auch anschließend lernen, wie man veganes Essen zubereitet.

Als zusätzliches Angebot zu den üblichen Yoga-Kursen werden zwei mehrtägige Gesundheitsreisen angeboten. Auf Baltrum, 20. Mai bis 24. Mai, und auf Sylt, 14. April bis 18. April, können Interessierte bei Yogaübungen am Meer entspannen.

Auch die Fachbereiche Deutsch und Fremdsprachen seien nach wie vor gefragt, sagte Gabriele Ujvári. Konversationskurse für Englisch und Französisch seien neu im Angebot. Japanisch und Türkisch für Anfänger sind auch neu.

Im Juni wird es zudem eine neue Foto-Ausstellung in der VHS geben. Gezeigt werden Bilder, die in den zahlreichen Fotokursen, beispielsweise in der Alten Schokoladenfabrik, aufgenommen wurden.