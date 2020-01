52 „Poppers“-Pillen, 164 „Kamagra“-Pillen, 228 „Cenfore“-Pillen, drei „Blueberry“-Pillen und 56 Packungen „Kamagra Oral Jelly“ hat die Polizei in der Wohnung des Mannes gefunden. Foto: dpa

Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). Vor dem Amtsgericht Bad Oeynhausen hat sich ein Bad Oeynhausener (71) wegen des unerlaubten Handelns mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verantworten müssen. Im Mai 2019 soll der Angeklagte auf dem WEZ-Parkplatz an der Koblenzer Straße in Gohfeld einem Unbekannten eine Dose mit „blauen Pillen“ für 50 Euro verkauft haben.

Diesen Vorgang beobachtete eine Zeugin und informierte die Polizei. Bei einer darauffolgenden Polizei-Kontrolle wurden laut Staatsanwaltschaft 52 „Poppers“-Pillen, 164 „Kamagra“-Pillen, 228 „Cenfore“-Pillen, drei „Blueberry“-Pillen und 56 Packungen „Kamagra Oral Jelly“ sowie 900 Euro Bargeld sichergestellt.

Alle Pillen dienten zur Potenzsteigerung und enthielten den verschreibungspflichtigen Arzneistoff Sildenafil. Auf Nachfrage des Amtsrichters Dr. Cornelius räumte der Angeklagte die Vorwürfe ein und ließ über seinen Verteidiger verlauten, dass 700 Euro aus dem Verkauf der Pillen stammen und 200 Euro von seinem Konto.

Bad Oeynhausener lebt von 466 Euro Grundsicherung

Da der 71-Jährige von monatlich 466 Euro Grundsicherung lebt, habe er sich ein paar Euro dazuverdienen wollen. Die verschreibungspflichtigen Arzneimittel habe er aus dem Internet und auf Flohmärkten erworben. Dabei habe er Restmengen günstig gekauft und diese für etwas mehr weiterverkauft.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft fasste Amtsrichter Dr. Cornelius aufgrund des gesundheitlichen Zustandes des Angeklagten – er leidet an einer schweren Lungenkrankheit – den Beschluss, das Verfahren gegen die Auflage einzustellen, dass innerhalb von drei Monaten ein Betrag von insgesamt 1000 Euro gezahlt wird, wobei die sichergestellten 900 Euro verrechnet werden. Die restlichen 100 Euro solle der Angeklagte in drei Monatsraten bezahlen.