Zu einem spektakulären Unfall ist es am Mittwochnachmittag am Bahnübergang an der Detmolder Straße gekommen. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Zu einem spektakulären Unfall ist es am Mittwochnachmittag am Bahnübergang an der Detmolder Straße gekommen. Dabei wurde eine 80-jährige Bad Oeynhausenerin schwer verletzt. Der Bahnverkehr am Südbahnhof wurde für mehrere Stunden eingestellt.